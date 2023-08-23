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浏览器大战：外媒称 Firefox 在过去 12 个月中流失了 740 万用户，总用户数下跌 3.92%

2023/8/23 19:34:07 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 8 月 23 日消息，浏览器大战持续不休，微软 Edge 与谷歌 Chrome 大战正你死我活，而外媒 stackdiary 日前表示，Mozilla 旗下的 Firefox 浏览器过去 12 个月中流失了 740 万用户，而总用户数则是下跌 3.92%

据悉，外媒引用 Mozilla 披露的 Firefox 周报官方数据印证其看法，从 2019 年 1 月到昨日（2023 年 8 月），Firefox 的用户下跌了 30.3%。

▲ 图源 stackdiary 

外媒表示，一般来说，MAU（IT之家注：留存率）在一年中呈现标准的波动状态，在夏季和假期都会出现一定下降。在比较中国和美国时，可以非常清楚地观察到这种效应。这两个国家从春末夏初开始到 9 月结束都有明显的下降，美国的第二次假期下降发生在 12 月 / 1 月（对应于圣诞节 / 新年假期），而中国的假期下降发生在 2 月中下旬（对应于春节）

▲ 图源 stackdiary 

不过外媒表示，Firefox 的用户下降较为自然，在过去的几年里，围绕 Firefox 的新闻并不多，其中“最大的故事可能是 2020 年公司宣布的裁员”

外媒同时附上了当前浏览器市场占比信息（截至 2023 年 2 月）：

▲ 图源 stackdiary 

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