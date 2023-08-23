AI 芯片短缺拖累科技公司收益，英伟达 H100 明年出货至少增长两倍

英伟达将于周四凌晨发布新季度财报，届时投资者将密切关注：AI 产品的巨大需求是否有助于抵消全球计算机硬件销售的下滑。

英伟达在发布上一季度财报时曾预计，在截至 7 月 30 日的 2024 财年第二财季，得益于其 AI 处理器的强劲需求，公司营收将增长约 2/3，每股摊薄收益将增长 3 倍。当前，英伟达的 AI 处理器被普遍用于训练 ChatGPT 等大语言模型。

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据预计，英伟达的 AI 处理器 H100 当前只能满足一半的市场需求。三位知情人士称，英伟达明年的出货量将达到 150 颗部至 200 万颗，相较今年预计的 50 万颗提高了至少两倍。

对英伟达 AI 芯片的巨大需求正冲击着更广泛的计算设备市场，因为大型买家纷纷在 AI 领域投入大量资金的同时，也相应地削减了在通用服务器市场的投资。

作为全球最大的电子产品代工制造商，富士康上周预计，未来几年 AI 服务器的需求将非常强劲。但该公司同时警告称，今年整体服务器市场的营收将下降。

联想是全球出货量最高的计算器制造商，该公司上周发布了 2023 年第二季度财报，营收同比下滑 8%，原因是云服务提供商（CSP）对服务器的需求疲软，以及 AI 处理器（GPU）的短缺。

联想 CEO 杨元庆对称：“云服务提供商正将他们的需求从传统计算机转移到 AI 服务器。但遗憾的是，AI 服务器的供应受到了 GPU 供应的限制。

台积电上个月曾预计，未来 5 年对 AI 服务器芯片的需求，将以每年近 50% 的速度递增。按营收计算，台积电是全球最大的芯片代工制造商，也是英伟达 AI 处理器的独家生产商。但台积电同时表示，这还不足以抵消经济低迷导致的全球科技低迷带来的下行压力。

美国微软、亚马逊和谷歌等云服务提供商正将重点转向建设自家 AI 基础设施。凯基证券（KGI）副总裁 Angela Hsiang 对此表示：“整体低迷的经济环境，对美国的云服务提供商带来了挑战。由于 AI 服务器中的每个组件都需要升级，所以成本非常高。”

虽然云服务提供商正在 AI 服务器领域积极扩张，但在制定总资本支出预算时，这并不在考虑之列，因此这种扩张正在蚕食其他方面的支出。

调研公司 Counterpoint Research 数据显示，在全球范围内，随着利率上升和企业削减开支，预计今年云服务提供商的资本支出将仅增长 8%，低于 2022 年的近 25%。

图：全球主要云巨头的 AI 支出占比

研究公司集邦咨询（TrendForce）预计，今年全球服务器出货量将下滑 6%，而 2024 年将恢复到 2% 至 3% 的温和增长。集邦咨询还特别提到了 Meta 和微软。其中，Meta 决定削减逾 10% 的服务器采购，转而投资 AI 硬件。而微软则推迟升级其通用服务器，以腾出资金投资 AI 服务器。

分析师们还指出，除了英伟达芯片短缺，供应链中的其他瓶颈也在拖累着 AI 硬件产品的产量，以及企业的人工智能收益。Counterpoint Research 分析师 Brady Wang 称：“在先进封装和高带宽存储器（HBM）方面也存在缺口，也都限制了 AI 产品的产量。”

台积电已计划将其 CoWoS 封装产能提高一倍，但同时也警告称，瓶颈至少要到 2024 年底才能解决。CoWoS 是制造英伟达 H100 处理器所需的一种先进封装技术。而高带宽存储器的两个主要供应商是 SK 海力士和三星。

尽管如此，企业高管和分析师们表示，一旦全球经济好转，短缺情况缓解，服务器供应链中的企业将受益。

与通用服务器相比，生成式 AI 服务器的功耗要高得多，这也创造出了对不同的冷却系统和新的电源规格的需求。

富士康可能是这一转变的主要受益者之一，因为它提供从各种零部件到最终组装的一切服务，其附属公司富士康工业互联网股份有限公司已经是英伟达 GPU 模块的独家供应商。

另据高盛数据显示，对于富士康竞争对手纬创旗下专门从事服务器业务的子公司 WiWynn 而言，AI 订单已占到其营收的 50%，是去年的两倍多。

此外，零部件供应商也有强劲的上行空间。高盛 6 月份曾在一份报告中称，印刷电路板（PCB）制造商 Gold Circuit Electronic 来自 AI 服务器的营收比例将从今年的不足 3% 提高到 38%。这主要是因为 AI 服务器中的印刷电路板用量是通用服务器的 7 倍。

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