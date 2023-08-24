黄仁勋：英伟达正改善 AI 加速卡供应，不用担心产能跟不上需求情况

IT之家 8 月 24 日消息，英伟达交出了一份令投资者满意的 2024 财年第 2 财季财报，净利润 61.88 亿美元，同比暴涨 843%。

而在随后的财报电话会议上，投资者最为关心的话题，就是在经历了两次加密货币繁荣之后，英伟达面对新兴的生成式 AI 需求，如何满足急速扩张的 GPU 需求。

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英伟达首席执行官黄仁勋对此持乐观态度，表示 AI 加速卡的供应和市场需求增长成正比，投资者和客户并不需要担心供不应求的情况。

黄仁勋在接受彭博社采访时表示，今年年底之前会加大 AI 加速卡的供应，而且明年产能会进一步提升。

黄仁勋表示：“我们专注于改善供应情况，我们目前正在做的就是缩短这个改善时间”。

黄仁勋向彭博社介绍称，行业通常每隔 15 年切换到新的计算机平台，而现在同时出现了两个变化：过渡到 GPU 加速和生成式 AI 的开发。

IT之家此前报道，据预计，英伟达的 AI 加速卡 H100 当前只能满足一半的市场需求。三位知情人士称，英伟达明年的出货量将达到 150 万片至 200 万片，相较今年预计的 50 万片提高了至少两倍。

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