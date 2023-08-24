何小鹏晒与黄仁勋合影：亲自送吴新宙去英伟达“报到”，将展开更深入合作

IT之家 8 月 24 日消息，小鹏汽车 CEO 何小鹏今日晒出与原小鹏自动驾驶副总裁吴新宙、英伟达 CEO 黄仁勋的合影。

图片显示，何小鹏亲自送吴新宙前去英伟达总部“报到”，何小鹏还发文称“原来黄教主每次财报第二天都有全员 2 小时分享 - 总结和展望，并经常坦承自己本季度的具体 mistake，真不容易！下一个机会在 AIGC 和 AUTO，我们更深入的合作也即将开始。”

吴新宙也转发何小鹏微博，并称赞何小鹏和黄仁勋是“人生中两位重要的男人”。他表示，明天是在英伟达上班的第一天，据老黄（黄仁勋）说，“后面还是为小鹏打工，只是不用他发工资了”。

对此微博网友 @外星菜鸟 打趣说，“三个男人支配我的生活：我现在上班开着小鹏的车，用着新宙研发的 xngp，下班用老黄的卡打游戏。”

IT之家此前报道，小鹏汽车 CEO、董事长何小鹏在本月初确认了自家麾下自动驾驶副总裁吴新宙将离开小鹏的消息。他将加入全球毫无争议的 GPU 芯片老大 —— 英伟达全球，担任“全球副总裁”这一级别的职位，向黄仁勋汇报。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。