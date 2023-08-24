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iQOO Z8 手机官宣 8 月 31 日发布：搭载天玑 8200 芯片，号称“性能小超人”

2023/8/24 10:23:56 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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IT之家 8 月 24 日消息，iQOO 手机今日通过官微宣布，号称“性能小超人”的 iQOO Z8 手机将于 8 月 31 日 19:00 正式发布。目前，该机已经上架官网、京东、天猫、拼多多等电商平台，处于预约阶段

结合IT之家此前报道，博主 @数码闲聊站此前已爆料称，iQOO Z8 正面配备 6.64 英寸 LCD 居中单孔高刷直屏，分辨率为 2388*1080，该产品搭载联发科天玑 8200 处理器，提供 8GB 和 12GB 两个内存版本

此外，该手机还搭载了 5000mAh 大电池，支持 120W 快充，前置 1600 万像素镜头，后置 6400 万像素主摄（支持 OIS 光学防抖）+200 万像素镜头，该产品预装 OriginOS 3.0。

目前随着 iQOO 官宣，该机确认将搭载天玑 8200 旗舰芯片，安兔兔跑分也已于昨日正式公开：972222 分。硬件配置上，这款新机确认搭载是联发科天玑 8200 移动平台，配备了 12GB 的内存与 512GB 的闪存，运行的是基于 Android 13 打造的操作系统。

图片 1

这款新机的安兔兔评测 V10 综合成绩为 972222 分。其中 CPU 成绩为 286473 分，GPU 成绩为 240807 分，MEM 成绩为 221449 分，UX 成绩为 223493 分。安兔兔称，这款新机是目前统计到的跑分最高的天玑 8200 产品，各项都远超天玑 8200 产品的平均水准。

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关键词：iQOO手机iQOO Z8

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