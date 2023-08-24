东风纳米品牌首款车型纳米 01 亮相：定位纯电小车，配固态电池 + 超级快充

IT之家 8 月 24 日消息，8 月 23 日晚间，东风汽车旗下主打小型纯电汽车的全新品牌“东风纳米”正式发布，基于品牌旗下“全球首个国民纯电原生架构”的首款车型纳米 01 首发亮相。

▲ 图源东风汽车官方公众号，下同

据介绍，纳米 01 基于东风量子架构 3 号平台，号称将聚焦最广大、最核心的国民市场，专注于家庭出游、市区代步、个人通勤、接送孩子、亲朋社交等场景体验。

量子架构 3 号平台采用短前后悬设计，支持电池“毫秒级”主动断电，采用马赫 E“十合一”电驱系统，将拥有轮毂电机、固态电池和超级快充等技术，官方称充电 8 分钟可补充 200 公里续航。

新车定位为小型纯电动车，拥有圆润的车头和较为硬朗的车身侧面，采用了双色车身、封闭式中网、隐藏式门把手等时下流行的设计。官方介绍称，该车将配备 L2 + 级智能驾驶辅助、FAP 自动泊车、等功能。

IT之家此前报道，东风纳米表示每年将上市 1-2 款新车型，至 2025 年实现销量突破 40 万辆。按照计划，这台纯电小车将于年内上市。

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