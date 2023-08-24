消息称小米汽车工厂急招百余工人，雷军造车目标又迈进一步

小米造车迎来重大进展。

近日有传闻称，小米已经获得造车资质，针对此消息，小米官方暂未置评。

不过，新浪科技从小米供应商处独家获悉，小米汽车工厂近日已开启工人招聘，开放了涂装操作工、电池车间操作工等多个岗位。

这意味着小米汽车即将进入生产阶段，同时侧面印证了上述传闻的可靠性。

根据小米此前给出的时间表，小米汽车将在 2024 年上半年量产。而小米董事长雷军为小米汽车定下了进入世界前五的目标，在新能源汽车竞争如此激烈的当下，这个目标真能实现吗？

工人缺口超百人，传统车企经验者优先

一位为小米汽车工厂提供招聘服务的供应商向新浪科技透露，今年 8 月起，小米开始对外开放汽车工厂普工招聘。目前缺口超过 100 人，并且招聘流程十分快速。

据悉，小米汽车工厂开放的岗位包括涂装操作工、电池车间操作工、焊装车间设备维修工、涂装车间设备维修、电池车间维修工。

从招聘要求来看，并不算太高，但待遇还算不错。以涂装操作工为例，学历要求中专以上，年龄在 28 岁以下。毕业不足一年的，必须有整车厂实习经历，月薪资 4300 元，一年可以拿到 18 薪；毕业一年以上的，月薪资 4300 元 —5500 元，同样为 18 薪，要求有整车厂工作经验。学历要求中专以上，年龄在 28 岁以下，最好有车企工厂工作经验，北汽、长城、长安等传统车企经验优先。

该供应商表示，该岗位为五天 8 小时工作制，加班有加班工资，根据岗位不同，薪资有差异。但所有岗位，五天 8 小时工作制，加班费另付，提供五险一金，跟小米签订正式劳动合同。另外吃住全免，班车免费。

但该信息尚未得到小米官方证明。另据透露，此次招聘的是小米汽车位于北京亦庄的工厂。小米汽车分两期建设整车工厂，工厂累计年产量预计为 30 万辆，一期和二期的产能均为 15 万辆。今年 6 月，该工厂第一期正式通过竣工验收。

近日有外媒援引知情人士消息称，小米公司已获得中国国家规划部门批准生产电动汽车（EV），这标志着这家智能手机制造商向“明年初生产汽车”的目标迈出了重要一步。报道称，负责监管中国汽车行业新投资和产能的国家发展和改革委员会，本月早些时候已批准总部位于北京的小米公司生产电动汽车。

而此次开放普工招聘，也意味着小米汽车即将进入生产阶段。

在此前的年度演讲上，小米创始人、董事长兼 CEO 雷军意外地没有提到小米造车最新进展。但近日，包括雷军在内的小米高管在微博上却曝光了一些小米汽车的相关信息。

8 月 19 日，雷军发布一组照片，图中横幅上写着“为小米汽车而战！”，定位显示在新疆。同一天，小米集团总裁卢伟冰、小米汽车副总裁李肖爽、顺为资本投资合伙人胡峥楠等则均出现在新疆。而据新疆日报报道，有网友晒出在乌鲁木齐 — 昌吉城市快速路上，偶遇严密伪装的四辆小米汽车在高速公路上疾驰。外界猜测雷军率一众高管亲自到新疆参与了小米汽车的路测工作。

另外，近日小米汽车科技有限公司登记备案“xiaomiev.com”网站域名。这些都说明距离小米汽车正式对外亮相的日子，不远了。

明年才量产，到底晚不晚？

根据小米此前公布的计划，小米汽车将在 2024 年上半年正式量产。

对于这个时间，不少人认为有些晚。而在今年初的小米投资者日上，雷军也进行了回应，他认为，造车新势力比小米提前了 6～7 年，两年前小米做了很多访谈，认为汽车是百年赛道，只要看好汽车产业，任何时候都不晚。“我们的能力在电子、用户体验的运维上，现在的电动汽车都在我们的这些点上，所以我觉得我们 2024 年出车刚刚好。”他还提出，小米汽车争取 15—20 年进入世界前五。

值得注意的是，2022 年时，雷军还曾在社交媒体上公布过小米汽车十分激进的目标。他称，“我相信，当电动汽车行业走向成熟时，全球前 5 大品牌将占据 80% 以上的市场份额。换句话说，小米成功的唯一途径是入围前五名，年出货量超过 1000 万辆，竞争将是残酷的。”

正如雷军所说，新能源汽车的竞争是残酷的。

从国内来看，比亚迪、特斯拉位居第一阵营，蔚小理等新势力实力不俗，众多传统车企也在加速向新能源汽车转型。高、中、低各个价格段的产品均竞争激烈，已经进入红海。

在手机上依靠性价比起家的小米，在新能源汽车上要想复制这一策略，也十分困难。近两年，在特斯拉的带动下，国内新能源汽车行业已经经历了多轮价格战，在性价比产品上，用户已经拥有了多个选择。

当然，小米也有着自己独特的优势。一是广泛的用户群体，可以转化为汽车用户；二是大量的小米之家线下门店，可以为小米汽车的销售提供助力。在 2021 年底小米之家突破 1 万家店后，卢伟冰就提出了希望 2-3 年内实现 3 万家门店的新零售目标。他还透露，小米之家未来会开更多大店，也是为了卖车考虑；三是庞大的生态，这既包括硬件生态，也包括软件生态，比如当前新能源汽车比拼的智能化，小米便在操作系统、软件服务等方面拥有积累。

雷军为小米汽车定下的目标确实十分宏大。

数据显示，2022 年全球纯电 + 插混车型销量大幅增长 55％，首次突破 1000 万辆大关。全球新能源汽车的冠军比亚迪 2022 年的累计销量也仅为 186 万辆；而放眼全球整个汽车市场，2022 年也仅有丰田集团一家实现了年销量超 1000 万辆。

雷军提出的小米汽车入围全球电动汽车行业前五名，并且年出货量超过 1000 万辆，可谓挑战满满。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。