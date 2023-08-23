小米汽车备案 xiaomiev.com 网站域名，有望用作官网网址

IT之家 8 月 23 日消息，工信部 ICP / IP 地址 / 域名信息备案管理系统显示，小米汽车科技有限公司于 8 月 2 日备案了 xiaomiev.com 网站域名。

从名称来看，这一域名有望用作小米汽车的官网网址。IT之家查询发现，小米汽车科技有限公司目前只备案了这一个域名。

不过按照小米官网的命名规则，小米 IoT 开发者平台是 iot.mi.com、小爱同学是 xiaoai.mi.com，小米汽车按常规预计是 ev.mi.com，因此不排除 xiaomiev.com 是作为保护性注册的可能。

据路透社报道，知情人士透露，智能手机制造商小米公司已经获得中国国家发展和改革委员会的批准生产电动汽车，这标志着该公司朝着明年初生产汽车的目标迈出了重要一步。

知情人士称，负责监管中国汽车行业新投资和产能的国家发展和改革委员会本月早些时候已批准总部位于北京的小米公司生产电动汽车，小米是自 2017 年底以来第四家获得国家发改委批准的企业。

不过，小米仍需获得工业和信息化部的批准，该部负责评估新汽车制造商和车型的技术和安全要求。

小米曾承诺在十年内向汽车业务投资 100 亿美元，并设定了在 2024 年上半年量产首款汽车的目标。

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