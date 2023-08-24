微软增强 PowerPoint 中 Cameo 功能：优化 UI、精细化视频控制

IT之家 8 月 24 日消息，微软公司近日发布新闻稿，表示在 Win10、Win11 以及 macOS 平台上，进一步增强 PowerPoint 应用中的“Cameo”功能。

IT之家在此附上微软官方对 Cameo 功能的介绍如下：

使用 Cameo，可以直接在 PowerPoint 幻灯片中插入实时相机源。然后，你可以向相机源应用与图片或其他对象相同的效果，包括格式设置、切换效果和样式。

微软表示自去年开始，邀请 Microsoft 365 订阅用户，测试 Cameo 功能。在这段时间内，微软收到了大量的用户反馈和建议，并及时进行了优化和改进。

微软在新闻稿中进一步增强了 Cameo 功能，主要包括：

相机预览和源控制： 用户现在可以在幻灯片放映视图或演示者视图模式下打开或关闭相机预览并更改相机源。这允许更好地控制在演示文稿中出现的 Cameo 时间和方式。

改进其设计和一致性： 进一步优化 Cameo 界面，让其更深入融入 PowerPoint 演示文稿，确保主题保持一致

个性化 Cameo 风格：用户可以在一张幻灯片上插入一个浮雕，自定义其格式，然后只需单击一下就可以将相同的格式应用于所有幻灯片。这可确保客串在所有幻灯片中保持一致的样式。

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