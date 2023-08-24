三星再申请“Curio”商标，未来将应用于智能戒指

IT之家 8 月 24 日消息，三星正在积极扩展可穿戴设备生态，近日向英国知识产权局提交了名为“Samsung Curio”的新商标，其分类为“Class 9”，可能会用于未来的智能戒指。

IT之家此前报道，三星计划让智能戒指作为 XR 头显设备的延伸，以进一步和苹果的 Vision Pro 头显竞争。

三星目前已经在美国和欧洲申请了以下商标：

Samsung One

Samsung Rhythm

Samsung Pulse

Samsung Circle

Galaxy Insight

Galaxy Index

今天曝光的商标也同样适用于 Class 09，该类别如下：

智能戒指； 可穿戴计算机本质上的智能手环、智能项链、智能眼镜和智能戒指； 可穿戴数字电子通信设备；

可下载的智能戒指软件应用程序，用于跟踪、收集、监测、检测、识别、存储、传输、管理和评估生物特征和生理数据、生命体征和个人健康记录，并提供医疗建议；

用于智能戒指的记录软件应用程序，用于跟踪、收集、监控、检测、识别、存储、传输、管理和评估生物特征和生理数据、生命体征和个人健康记录，并提供医疗建议。

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