法国政府计划强制浏览器在软件层面屏蔽黑名单网站

IT之家 8 月 24 日消息，法国政府正在推动一项名为 SREN 法案的立法，该法案将要求浏览器提供者在软件层面上屏蔽政府提供的黑名单上的网站。

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IT之家注意到，这一举措引发了火狐浏览器母公司 Mozilla 等多方的担忧和反对，认为这将对浏览器和自由互联网造成寒蝉效应（chilling effect）。

SREN 法案的第六条描述了法国政府的意图，即强制浏览器内置过滤工具，作为一个强制性的内容屏蔽器。

Mozilla 在博客文章中指出，这与 Microsoft Smart Screen 等工具有本质的区别，后者可以自动屏蔽被报告为钓鱼和恶意软件攻击的网站，但用户可以很容易地绕过它们。而法国政府寻求的机制将会完全封锁任何他们认为应该屏蔽的网站或平台。

英国目前也在其议会中推动类似的法案，即所谓的“在线安全法案”，这将迫使微软等公司在具有端到端加密功能的应用程序中加入政府强制要求的后门，会杀死 WhatsApp、Telegram 等依赖于强加密方法来保护用户数据隐私的应用程序，为此 WhatsApp 和 Signal 等公司甚至威胁要完全退出英国市场。

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