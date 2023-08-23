小鹏汽车 3D 视觉负责人王煜城离职，重返 VR 行业

IT之家 8 月 23 日消息，据 Tech 星球报道，小鹏汽车 3D 视觉负责人王煜城已于近期离职，重新加入了 Kandao Australia Research 任高级主任，这是一家专注于 VR 技术的研究中心。

IT之家注意到，王煜城曾在百度和字节跳动等互联网公司工作过，后来去了小鹏汽车，负责小鹏汽车的 3D 视觉相关的工作，包括城市级道路智能驾驶，3D 障碍物 / 交通灯 / 交通标志检测、跟踪、识别；自动化数据采集、挖掘、标注、分析；BEV 感知等。

据悉，王煜城在百度做了两年的 L4 级别自动驾驶，但感觉 L4 在商业模式上并不成熟。之后王煜城去了字节跳动，主要研究方向是 VR 研发。后来随着新能源汽车在 2021 年迎来集中爆发，王煜城去了更加适合其技术领域的造车新势力小鹏汽车。

王煜城的离职反映了新能源汽车行业的人才流动和竞争的现状。随着新能源汽车行业的迅速发展，不少互联网人才加入了造车新势力，但也有人因为各种原因而选择离开。未来，新能源汽车行业将面临更多的挑战和机遇。

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