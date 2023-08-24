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火狐浏览器将支持导入 Chrome 扩展，实为下载相应的 Firefox 版本

2023/8/24 13:45:19 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 Coje_He 的线索投递！

IT之家 8 月 24 日消息，通常来说，浏览器迁移时无法直接转移扩展程序，无形间提高了用户更换浏览器的成本。为此，Mozilla 在火狐浏览器 Firefox 中间接实现了从其他浏览器导入扩展的功能。

据 ghacks 消息，该功能目前正在测试中，所有最新稳定版本的 Firefox 用户都可以启用，IT之家附开启方法：

  • 在浏览器的地址栏中输入 about:config 并回车。

  • 搜索 browser.migrate.chrome.extensions.enabled，将该功能设置为 True。

  • 重新启动 Firefox。

开启后，用户就可以在 Firefox 的“菜单 > 设置 > 导入数据”（按钮），或在浏览器的地址栏中加载 about:preferences#general，然后激活页面上的导入数据按钮。用户可以从列表中选择 Chrome，展开可用的导入选项，并确保已选中扩展

▲ 图源 ghacks

虽然 Firefox 和 Chrome 使用的是相同框架的扩展，但实际上无法交互安装。因此，Firefox 没有直接导入 Chrome 扩展，而是从 Mozilla 自己的扩展商店安装 Firefox 版本的扩展

也就是说，Mozilla 需要将相应的扩展一一对应起来，因此这是一个庞大的工作量，目前只能适配一些常用的扩展。

这一方案还有个缺点，那就是无法将扩展的数据一同导过来，用户需要重新进行手动设置。不过对于多数无需设置的扩展来说，直接导入就可以使用。

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关键词：火狐浏览器Firefox火狐

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