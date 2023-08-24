印度“月船三号”成功登月，Youtube 直播观看人数创下新纪录

IT之家 8 月 24 日消息，昨日印度“月船三号”探测器成功在月球南极区域实现软着陆，印度也成为继苏联、美国以及中国之后第四个在月球表面实现着陆的国家。

这一壮举通过 YouTube 的直播吸引了全球数千万网友的目光，打破了 YouTube 过去所有的直播观看人数纪录。

据统计，就在“月船三号”着陆的前一刻，YouTube 上有高达 800 万人同时见证了这一历史性的时刻，超越了 YouTube 上之前的 600 万的纪录，该纪录是由 YouTuber Casimiro 在 2022 年世界杯四分之一决赛中创造的。

“月船三号”着陆的直播视频仍然在 ISRO 的官方 YouTube 频道上吸引着网友们的关注，截至IT之家发稿，该视频已经在 YouTube 上累计了约 7115 万次的观看量。值得注意的是，这些数据仅仅代表了 YouTube 上的情况，官方数据目前还没有公布。

“月船三号”是继 2019 年“月船二号”之后印度的又一次探月任务，“月船二号”当时遭遇了挫折，其着陆器维克拉姆在月球表面坠毁。“月船三号”则成功地实现了软着陆，并使印度成为继苏联、美国和中国之后，第四个实现月球着陆的国家。而且，印度还是第一个在月球南极区域着陆的国家。据悉，该任务的预算约为 65 亿卢比（IT之家备注：当前约 5.73 亿元人民币），比电影《阿迪普鲁什》的预算还要低。

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