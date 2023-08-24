谷歌 Pixel 8a 手机现身跑分库：1+4+4 九核设计

IT之家 8 月 24 日消息，谷歌计划今年晚些时候推出 Pixel 8 和 Pixel 8 Pro 两款机型，并预估在明年 5 月召开的 I / O 开发者大会上，推出 Pixel 8a 手机。

谷歌 Pixel 8a 手机的内部代号为 Akita，目前已经现身 GeekBench 跑分库，5.5.1 版本显示单核成绩为 1218 分，多核成绩为 3175 分。

谷歌 Pixel 8a 手机预估将会采用 Tensor G3 处理器，根据跑分库页面显示该处理器采用 1+4+4 的 9 核心设计，IT之家在此附上规格信息如下：

1 个 2.91GHz 的大核处理器

4 个 2.37GHz 的处理器

4 个 1.70 GHz 的效率处理器

配备 Mali-G715 GPU

值得注意的是，上述 GeekBench 跑分信息也有可能是伪造的，目前无法确认其准确性，仅供参考。

消息人士 Yogesh Brar 曾在 5 月份透露，谷歌不再推出 A 系列手机，可能根本不会推出 Pixel 8a 手机。

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