首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能手表

OPPO Watch 4 Pro 手表配备精钢表壳及陶瓷底座，破晓棕、极夜黑配色公布

2023/8/24 16:22:37 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 偏科骚黄4100只眼软媒新友1933769雨雪载途 的线索投递！

IT之家 8 月 24 日消息，OPPO Watch 4 Pro 将于 8 月 29 日与 Find N3 Flip 手机同台发布，今天下午 OPPO 对这款新品手表进行了持续预热。

图片 1

▲ OPPO Watch 4 Pro

据 OPPO 官方介绍，OPPO Watch 4 Pro 采用寰宇曲面设计，贴合手腕曲率；钻石纹理雕琢表冠，机械齿轮咬合振感；精钢表壳，硬朗耐用；陶瓷底盖，触感细腻。此外，该产品提供破晓棕、极夜黑两款表带。

图片 1

▲ OPPO Watch 3 Pro

对比 OPPO Watch 4 Pro 与 Watch 3 Pro 的产品图，可以看出前者的边框更有光泽，质感有了进一步提升，此外旋转表冠也由圆润风格变得更加硬朗。不过，两款产品的屏幕边框的宽度似乎变化不大，这一点也得到博主 @数码闲聊站 的确认。

图片 1

据IT之家此前报道，OPPO Watch 4 Pro 已经确认搭载骁龙 W5 和恒玄 2700 旗舰双芯，配备 8 通道心率传感器、16 通道血氧传感器、腕温传感器以及 ECG 心电传感器，配备 LTPO 显示屏以及 2GB 内存等。

功能方面，在上一代产品中，OPPO 智能手表已支持心电分析、血管健康研究、全天候心率监测、连续血氧监测等，预计 OPPO Watch 4 Pro 将延续以上功能。

此外，OPPO Watch 4 Pro 还针对四大场景深度定制：包括社交信息、商旅出行、健康关注、健身训练等，支持微信手表版、QQ、支付宝、小天才、百度地图、Keep 等应用，车联互动已支持理想、比亚迪、长安、爱驰、岚图、本田、特能行、零跑、九号电动、小牛电动、雅迪电动等车企。

图片 2

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：OPPO智能手表OPPO Watch 4 Pro

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用