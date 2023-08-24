曜越推出全新耀影 SWAFAN GT12/14 风扇，扇叶可替换设计

IT之家 8 月 24 日消息，曜越现已推出耀影 SWAFAN GT12/14 系统散热风扇，这是曜越首款非 RGB 附三片可替换式扇叶的风扇。

IT 之家附曜越耀影 SWAFAN GT12/14 风扇介绍如下：

SWAFAN GT12/14 系统散热风扇单颗包内附三种可替换式扇叶：预装的高风压扇叶、高风量扇叶、高风量反转扇叶。高风压扇叶能产生高静压应对高风阻物体，如：水冷排或带有多层钢化玻璃面板的机箱。而高风量扇叶提供更强劲的风流来提高机箱的空气流通与整体散热性能。高风量反转扇叶则从背面进气、正面出气，不用为了迁就理想的风流方向而只能呈现风扇的背面。

耀影 SWAFAN GT 系列风扇由 PWM 进行控制，采用独特的扇叶设计 (GT12：7 片扇叶；GT14：9 片扇叶)，能产生更大的风流，风扇转速可达 2000 RPM。扇叶材料使用特殊液态结晶化合物搭配四角防震橡胶垫，能有效降低风扇运转时的噪音。

耀影 SWAFAN GT 系列风扇在保养上也相当容易。透过可替换式设计轻松推出扇叶用水清洗，擦干后涂上包装内的轴承润滑剂，再将扇叶推回即可。此外，风扇线材串联设计让您减少线材、告别混乱，一次至多可串接三颗风扇，降低主板上的 3-pin PWM 接口需求。

IT 之家在曜越官网了解到，耀影 SWAFAN GT14 系统散热风扇 TT Premium 顶级版 (单颗包) 售价 229 元。

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