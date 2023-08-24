迎广推出海王星专业静音系列风扇：三相马达、金属磁框设计

IT之家 8 月 24 日消息，迎广科技今日宣布 Neptune 系列风扇现已推出，全系列包括三款：ARGB 灯效版 AN120/140、黑叶黑框不发光款 DN120/140、专业级静音风扇 DN120/140 PRO。

该系列风扇采用一体成形涡轮扇叶外框，有效集中风流与降低噪音，可单独使用于系统或搭配水冷排使用。

IT 之家附迎广 Neptune 系列风扇参数如下：

DN PRO 专业级风扇

DN PRO 提供 12 公分与 14 公分两种尺寸，DN120/140 PRO 与非 PRO 系列相比，具有更卓越的性能，且维持低噪音。专属的金属磁框，搭配高效能 FDB 轴承与铜中管确保了高品质的构造，并提供超长的 6 年保修。内部采用三相六极马达，可产生高达 91.66CFM (DN140 PRO) 的强大风量。

DN PRO 系列在四角上导入能重复使用的金属螺纹螺丝，以及提供两种不同长度的水冷排专用长螺钉。耐用的 50 公分尼龙编织延长线外观精美，可确保连接到任何尺寸机箱的风扇集线器。

AN 灯效版风扇

ARGB 灯效版有 AN120 (12 公分) 与 AN140 (14 公分) 两个尺寸，可以通过有 3-pin, 5V 接头的主机板软件控制，达到与 PC 系统其余灯光的效果同步。

DN 黑框黑叶风扇

DN 为基本款，提供不发光的黑叶黑框选项，一样有两种尺寸：DN120（12 公分）和 DN140（14 公分）。DN 与 AN 的效能相同，但其不发光全黑设计非常适合低调的系统配置。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。