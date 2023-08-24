AI 热潮推动营收翻番，分析师对英伟达估值过高的担忧烟消云散

每当英伟达公布新财季财报后，投资者对其估值过高的担忧就会得到缓解 —— 因为每次对下个财季的业绩指引都会远超分析师预期。

这一次也不例外。今日凌晨，在给出令人瞠目结舌的下一财季业绩指引后，英伟达的预期市盈率已跌至约 40 倍，低于 5 月份的 63 倍。市盈率低意味着股价被低估，有较大上涨空间。

Evercore Wealth Management 投资组合经理 Michael Kirkbride 对此表示：“人们一直质疑英伟达能否增长到其估值水平，现在看来，有相当大的机会实现这一目标。鉴于当前这种非同寻常的增速，其股价也并不是很高。”

近一年来，看涨人士一直在为英伟达的高估值进行辩护，其观点是：英伟达的实际利润要比当前的预期更高，从而使它们的股价比看起来并不高。如今，英伟达的强劲表现也证实了这一点。

说到增长，预计还没有其他科技巨头能与英伟达提并论。当然，英伟达的股价也不低。其市盈率仍高于苹果、微软和 Meta 等公司。当前，纳斯达克 100 指数的预期市盈率约为 24 倍。

在经历了 5 月份的井喷式增长之后，英伟达已成为有史以来第一家市值达到 1 万亿美元的半导体公司。之后，投资者一直在寻找证据，证明其第二财季仍将保持强劲的增长势头。

英伟达本财季营收为 135.1 亿美元，较上一财季增长 88%，较上年同期增长 101%。

即便是特斯拉，其第二季度的营收涨幅也不到英伟达的一半，且与英伟达形成鲜明对比的是，特斯拉今年的利润预计将出现下滑。

另外，当前的人工智能热潮才刚刚开始。分析师普遍认为，英伟达能继续保持其增长势头，并达到其估值水平。

今日，英伟达还宣布回购额外 250 亿美元的股票，这也给了看涨人士另一个欢呼的理由。

LPL Financial 首席全球策略师 Quincy Krosby 表示：“这让英伟达有别于一家创业公司。它是一家成熟的公司，在当前这种业务发展时期，你需要看到这一点。”

得益于其人工智能处理器的强劲需求，英伟达第二财季营收翻了一番以上。到目前为止，英伟达的增速是纳斯达克 100 指数中增长最快的。电动汽车制造商 Lucid 和特斯拉分别位居第二和第三位，但它们的营收涨幅仅为英伟达的一半。

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