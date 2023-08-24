大丰收：中国空间站“太空菜园”收获阶段性应用成果

IT之家 8 月 24 日消息，据央视报道，神舟十六号航天员乘组在中国空间站近日已通过专业的太空栽培装置喜获丰收。

目前，我国空间站已安排在轨实施了 110 个空间科学研究与应用项目，涉及空间生命科学与人体研究、微重力物理和空间新技术领域，获得原始实验数据近 100TB，下行了近 300 个实验样品，部分项目已取得阶段性应用成果。

据央视介绍，这就是被称为“太空菜园”的太空栽培装置，该装置是中国航天员科研训练中心科研人员设计的一种模块化的简易太空植物栽培装置，采用开放式结构，航天员可以与植物随时亲密接触。

从视频来看，我国航天员这次种植的生菜得到了科学配置的光照和水分，在太空环境下长势喜人。

IT之家查询资料发现，在神舟十一号、神舟十四号任务期间已有多位航天员体验过当“太空菜农”的感觉，并成功种植过生菜、小麦、水稻和拟南芥，而且神舟十四号和神舟十五号载人飞船共搭载 1300 余份作物种子、微生物菌种等航天育种材料。

央视还提到，神舟十一号任务中已经完成了生菜播种、培育、收割的全过程，而神舟十四号航天员甚至还在中秋节当天吃上了太空种植的新鲜蔬菜。

官方表示：未来“太空菜园”将不仅为航天员提供食物、氧气和水，作为空间实验平台，还将对研究太空微重力等特殊环境对植物生长发育、生理生化等方面的影响发挥作用。

相关阅读：

《神舟十四号航天员吃到太空生菜，在我国空间站种植近三个月》

《中国航天员首次在太空欢度国庆，空间站种的西红柿长出幼苗了》

《月球能否种菜，探月工程总设计师：不排除未来在月球科研站人工培植》

《神舟十四 / 十五号载人飞船航天育种实验项目清单首次公布，中国空间站竟然种了 1300 多种“菜”》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。