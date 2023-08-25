长安汽车泰国子公司成立，计划 2030 年海外市场年销量突破 120 万辆

IT之家 8 月 25 日消息，长安汽车昨日宣布，该公司已获得泰国商业部贸易发展厅（DBD）注册，标志着长安汽车在泰实体正式设立，预计在今年年底启动销售。

▲ 图源长安汽车官网

按照规划，长安汽车将投资 88 亿泰铢（IT之家备注：当前约 18.3 亿元人民币），在泰国建设现代化的新能源汽车生产基地，计划首期产能 10 万辆 / 年，二期产能提升至 20 万辆 / 年，在满足泰国国内需求的同时，还将出口澳大利亚、新西兰、英国和南非等全球市场。

▲ 图源长安汽车官博

今年 4 月，长安汽车正式发布了海外战略“海纳百川”计划。计划到 2030 年，在海外实现“四个一”发展目标，即海外市场投资突破 100 亿美元，海外市场年销量突破 120 万辆，海外业务从业人员突破 10000 人，号称“将长安汽车打造成世界一流汽车品牌”。

▲ 图源长安汽车官博

长安汽车还计划，到 2030 年打造 2 款全球销量突破 50 万辆级的产品，建立 20 余个本地化营销组织，进入全球 90% 以上的市场，在欧洲市场销量突破 30 万辆。

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