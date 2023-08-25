微软 Win11 Beta 226x1.2262 预览版发布，设置界面更新 / 改进备份与还原功能

IT之家 8 月 25 日消息，当地时间周四，微软面向 Beta 频道发布了 Windows 11 Insider 预览版更新，版本号为 22621.2262 和 22631.2262。（IT之家注：22631 版本中，新功能为默认开启状态；22621 则是默认关闭状态）

微软为“设置”界面内“检查更新”按钮消失给出了一种变通措施：打开 Windows 终端 > 输入 USOClient StartInteractiveScan 命令。其称，该命令可执行与单击“检查更新”按钮相同的功能。

运行该命令后不会显示任何界面，若要检查该操作是否成功，可在打开“检查更新”的设置界面时运行该命令。在完成更新后，“检查更新”的按钮将重新出现。

该版本新增功能如下：

新版设置页面：首页将提供设备信息、部分推荐选项的快速访问，右侧则是微软账户管理相关界面。具体来看，它包含建议项、云存储使用情况、账户恢复、个性化、Microsoft 365 和 Xbox 的订阅状态及管理、蓝牙设备。（该功能目前仅限于 Windows 11 家庭版 / 专业版可用）

备份和还原功能改进：用户现可以对电脑上的应用程序进行备份。同时，也可对应用程序在任务栏和开始菜单的位置进行备份，以及对设备上的相关设置进行备份。

其中，微软商店提供的 App 可直接通过点击图标完成还原，至于未提供的 App，系统则会引导用户自行从网上下载。

其他更新和改进

屏幕投射： 更新了“快速设置”中的屏幕投射界面，对无法找到设备提供措施。

动态照明： 通过设置 > 个性化 > 动态照明，可在“效果”下使用“匹配我的 Windows 重点色”切换按钮。

文件资源管理器：优化了将大量文件移到回收站时，对文件大小、内容等进行计算的性能。

问题修复

[任务栏和系统托盘]

修正了一个问题，即升级后，即使电脑支持蓝牙且 "设置" 中显示了蓝牙选项，系统托盘中的蓝牙图标也可能不会显示在系统托盘中。

修正了在某些情况下可能很难看到新铃声图标的问题，因为在任务栏为暗色时，该图标使用的是暗色轮廓。

修正了一个问题，即在使用非组合任务栏时打开平板电脑优化任务栏，任务栏预览中的标题会丢失。

修复了在最近的 Insider 版本中，在桌面间切换后任务栏上的应用程序图标会变空（无图标）的问题。

修正了一个问题，即如果任务栏设置为未组合，即使动画已关闭，仍会显示动画。

在未连接辅助显示器时，禁用默认情况下取消组合其他屏幕上任务栏按钮的设置。

修正了一个问题，即当任务栏设置为未组合时，使用拖动重新排列溢出区域中的图标效果不佳。

修正了一个问题，即非组合任务栏的应用程序指示器在显示正在下载某些内容后无法正确显示。

修正了一个问题，即当使用键盘导航在图标之间移动焦点时，隐藏图标的快捷方式可能会意外关闭。

[文件资源管理器］

修正了文件资源管理器中上下文菜单背景在某些情况下显示为透明的问题。这也会影响命令栏下拉菜单。

修复了文件资源管理器中的上下文菜单和下拉菜单无法与触控配合使用的问题。

修复了导致文件资源管理器中的搜索框无法与 IME 正常工作的问题。

修复了在“主页”和“图库”之间切换时，暗模式下的白色闪光问题。

修复了一个影响文件资源管理器可靠性的问题。

修复了当文件资源管理器打开到主页时，“自动键入搜索框”不起作用的问题。

修复了使用地址栏中的上下文菜单粘贴时无法正常工作的问题（或地址栏中的其他上下文菜单操作）。

在导航页面的“主页”和命令栏底部之间增加了一些空间。

[输入]

修正了一个问题，即在过去的几次预览版推送中，如果用户选择了使用以前版本的 IME，在某些应用程序中使用日文和中文 IME 输入时可能无法按照预期执行。如果在安装此版本后继续遇到问题，请提交反馈。

修正了一个问题，即当墨迹输入文本字段时，如果使用中文书写，某些字符会被视为轻敲而不起作用。

修正了一个问题，即在放大镜运行时向文本字段输入墨水，会因墨水偏移而效果不佳。

[高清壁纸］

修复了在使用 HDR 壁纸时可能导致 explorer.exe 偶尔崩溃的问题。

[任务管理器]

修复了使用“设置”中的“重置为默认设置”按钮时任务管理器崩溃的问题。

做了一些工作，以帮助提高在任务管理器中切换不同页面时的性能。

[其他]

修复了在使用 HDR 壁纸时可能导致 explorer.exe 偶尔崩溃的问题。

针对版本 22621.2262 和版本 22631.2262 的修复

修复了导致 "检查更新" 按钮无法在“设置”>“Windows 更新”中的问题。更新到此版本后，“检查更新”按钮应会正常出现。

修正了一个问题，修复了导致 "检查更新" 按钮无法如预期般出现在 "设置">"Windows 更新" 中的问题。更新到此版本后，"检查更新" 按钮应会如期出现。

已知问题

[常规]

正在修复在尝试进入安全模式时导致 explorer.exe 在登录屏幕上崩溃的问题。

[文件资源管理器］

调查桌面上的图标可能全部变为空白的问题。如果出现这种情况，右键单击并刷新桌面即可绕过该问题。

[讲述人]

用户可能会看到某些字符串没有根据所选语言进行本地化。这将在未来的推送中修复。

参考

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