荣耀首款外折屏手机 Magic Vs2 通过 3C 认证：支持 35W 充电，预计年底发布

IT之家 8 月 25 日消息，日前，一款型号为“VCA-AN00”的荣耀新机通过了 3C 认证，支持 35W 充电功率，博主 @完美编排数码 透露这款新机预计为荣耀 Magic Vs2。

此前，这款新机已经获得通过了电信设备进网许可。博主 @旺仔百事通 还透露，这款新机代号维多利亚，是荣耀首款外折机型，且不是小屏折叠。结合多位数码博主爆料，这款产品预计为荣耀首款外折屏手机，只是最终命名还未确定。

另外，据博主 @数码闲聊站 透露，荣耀折叠屏新机采用轻薄大屏外折设计，定位是与友商的竖向小折叠竞争，价格预计会“比较香”，预计年底发布。

从公布的认证信息来看，荣耀 Magic Vs2 仅支持 35W 充电功率，这可能与这款新机定位“轻薄”有关。

▲ 华为 Mate Xs 2 ，图源华为官网

目前市面上采用外折设计的折叠屏厂商主要是华为，该公司去年发布的华为 Mate Xs 2 手机的轻薄设计给大家留下了深刻印象。

据IT之家此前报道，华为 Mate Xs 2 折叠后厚度为 11.1 mm，展开后最薄处仅 5.4 mm，机身重约 255 克（典藏版重约 257 克）。这款产品配备展开后屏幕尺寸为 7.8 英寸，折叠后尺寸为 6.5 英寸，搭载骁龙 888 处理器，电池容量 4600 毫安时（典型值），支持 66W 快充。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。