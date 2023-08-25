起亚 EV6 上市、EV5 车型预售：28.28-41.98 万元 / 15.98-22.98 万元

IT之家 8 月 25 日消息，今日成都车展期间，起亚汽车带来了旗下两款纯电新车的消息。

起亚 EV6 正式上市

GT-Line：28.28 万元

GT-Line eAWD：31.28 万元

GT：41.98 万元

起亚 EV5 开启预售

8 月 25 日-11 月 16 日期间，预售价为 15.98-22.98 万元

按照官方给新车的定位，起亚 EV6 将是“高能纯电轿跑”，起亚 EV5 则是“百变生活智舱”。结合IT之家此前报道，两款车型大致参数如下：

起亚 EV6：尺寸为 4680/1880/1550mm，轴距 2900mm，基于电动车专用的 E-GMP 平台。参考海外车型，动力参数如下：

标准续航后驱版：最大功率 170 马力，最大扭矩 350 牛・米；长续航后驱版功率为 228 马力，WLTP 工况最大续航为 528km

四驱车型标准续航版：最大功率 235 马力，最大扭矩 605 牛・米；长续航版最大功率为 325 马力，最大扭矩同为 605 牛・米，WLTP 工况最大续航 506km

主打高性能的 EV6 GT ：配备双电机四驱系统，最大功率 585 马力，最大扭矩 740 牛・米，百公里加速用时 3.5 秒。

起亚 EV5：定位紧凑 SUV 车型，尺寸为 4615/1875/1715mm，轴距 2750mm，搭载比亚迪弗迪磷酸铁锂电池和 160kW 纬派电机，采用前麦弗逊 + 后多连杆独立悬架。参考海外版车型，续航里程将超过 700 公里。

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