首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>新能源汽车

起亚 EV6 上市、EV5 车型预售：28.28-41.98 万元 / 15.98-22.98 万元

2023/8/25 11:54:39 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
评论：
感谢IT之家网友 软媒新友1989665 的线索投递！

IT之家 8 月 25 日消息，今日成都车展期间，起亚汽车带来了旗下两款纯电新车的消息。

起亚 EV6 正式上市

  • GT-Line：28.28 万元

  • GT-Line eAWD：31.28 万元

  • GT：41.98 万元

起亚 EV5 开启预售

  • 8 月 25 日-11 月 16 日期间，预售价为 15.98-22.98 万元

按照官方给新车的定位，起亚 EV6 将是“高能纯电轿跑”，起亚 EV5 则是“百变生活智舱”。结合IT之家此前报道，两款车型大致参数如下：

起亚 EV6：尺寸为 4680/1880/1550mm，轴距 2900mm，基于电动车专用的 E-GMP 平台。参考海外车型，动力参数如下：

  • 标准续航后驱版：最大功率 170 马力，最大扭矩 350 牛・米；长续航后驱版功率为 228 马力，WLTP 工况最大续航为 528km

  • 四驱车型标准续航版：最大功率 235 马力，最大扭矩 605 牛・米；长续航版最大功率为 325 马力，最大扭矩同为 605 牛・米，WLTP 工况最大续航 506km

  • 主打高性能的 EV6 GT ：配备双电机四驱系统，最大功率 585 马力，最大扭矩 740 牛・米，百公里加速用时 3.5 秒

起亚 EV5：定位紧凑 SUV 车型，尺寸为 4615/1875/1715mm，轴距 2750mm，搭载比亚迪弗迪磷酸铁锂电池和 160kW 纬派电机，采用前麦弗逊 + 后多连杆独立悬架。参考海外版车型，续航里程将超过 700 公里。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：起亚汽车起亚EV6起亚EV52023成都车展

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用