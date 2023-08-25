智己 LS6 汽车预售价 23~30 万元：今年 10 月交付，续航 750+km

IT之家 8 月 25 日消息，正在举行的 2023 成都车展上，智己 LS6 汽车正式公布预售价格区间 ——23~30 万元，现已开启盲订，将于今年 10 月上市并开启交付。

据官方介绍，智己 LS6 车身长宽高分别为 4904mm / 1988mm / 1669mm，轴距为 2950mm。车内配备 POPO Sofa 云感座椅，座椅宽度达 1330mm，后排坐垫进深 517mm，后排靠背支持 10° 调节。

▲ 图源智己官博

▲ 图源智己官博

该车配备“全画幅数字驾舱屏”，将“全域数字视野补盲”影像融合于一屏；业内首创“一键 AI 代驾”，支持“一键循迹、一键脱困、一键贴边”等功能；全系具备去高精地图的 NOA 能力。

此外，该车型搭载智己生成式大模型（Beta 版），基于全新多模态感知和 AI 算法，号称“融合千亿级参数 + 机器学习能力 + 自然语言处理”，可精准识别所有指令，具有多元人设交互。

动力方面，智己 LS6 采用“准 900V 双碳化硅高性能平台”搭载，最高工作电压 875V，峰值充电功率 396kW，零百加速 3.48s，最高时速 252km/h，超长续航 750+km，充电 15 分钟补能 500 公里。

此外，该车还提供“准 500V”性能平台，零百加速 5.9s，续航 650km，搭载镁合金黑标高性能电机。

关于智己 LS6 更多信息，预计将于上市公布，感兴趣的朋友可以关注一下IT之家的后续报道。

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