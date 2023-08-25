比亚迪唐 EV / DM-p 冠军版 / 战神版预售价 25 万元起，DM-i 冠军版新增 200KM 版

IT之家 8 月 25 日消息，比亚迪在今日举行的 2023 成都车展上，正式推出比亚迪唐 EV 冠军版、唐 DM-p 冠军版 / 战神版车型，预售价区间为 25 万元-31 万元。此外，唐 DM-i 冠军版新增 200KM 尊享型，预售价 25 万元。

▲ 图源比亚迪官博

比亚迪唐 EV 冠军版、唐 DM-p 冠军版 / 战神版采用贯穿式中国结 LED 尾灯设计，配备全新 20 英寸轮毂，新车还配备云辇-C 智能阻尼车身控制系统，以及智能牵引力控制系统。

▲ 图源比亚迪官博

车内方面，新车提供藕韵灰内饰以及中国结数字化面板，搭载 DiLink（5G）智能网联系统，支持全车智能语音交互以及 50W 手机无线充电。

在动力配置方面，唐 EV 百公里加速 4.4s，充电 10 分钟最大续航 173km，最长续航 730km；唐 DM-p 百公里加速 4.3s，6.5L / 100km 亏电油耗；唐 DM-i 纯电续航达 200km，综合续航达 1100km，5.5L / 100km 亏电油耗。

▲ 图源比亚迪官博

作为特别款车型，唐 DM-p 战神版配备纯黑运动外观套件，搭配黑色高档类麂皮内饰，配备 21 英寸轮毂，采用高性能金甲黄六活塞定钳（前），动力方面信息暂时未知。

IT之家附比亚迪唐新车售价：

唐 DM-p 冠军版 / 战神版

战神版 31 万元

215KM 四驱旗舰型 29 万元

215KM 四驱尊享型 27 万元

唐 EV 冠军版

635KM 四驱旗舰型 30 万元

730KM 尊享型 27 万元

600KM 尊享型 25 万元

唐 DM-i 冠军版

200KM 尊享型 25 万元

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