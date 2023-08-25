名爵 Cyberster 电动跑车国内亮相：剪刀门 + 软顶敞篷，功率 231-400kW

IT之家 8 月 25 日消息，今日成都车展期间，上汽名爵旗下全新电动敞篷跑车名爵 Cyberster 正式面向国内公众亮相。

该车采用双门双座软顶敞篷设计，并配备了超跑车型常见的剪刀门结构，门把手被触控按键取代。此外，该车尾灯造型相当具有辨识度：除了贯穿式灯带之外，尾灯组采用了箭头形状。

新车已在今年 4 月通过工信部申报，长宽高分别为 4535/1913/1329mm，轴距 2690mm。IT之家现场实拍图如下：

新车内饰整体采用酒红色的配色，座舱展现出环抱式姿态，号称在中控面板采用了碎碳纤维，方向盘采用 NAPPA 无铬鞣真皮手工缝制。

动力方面，该车提供两种功率的单电机车型和双电机车型。其中，低功率车型最大功率 231kW，高功率车型最大功率可达 250kW。双电机车型方面，新车前轴搭载 150kW 永磁同步电机，后轴搭载 250kW 永磁同步电机。

新车可选 64kWh、77kWh 两种容量电池，分别对应三种车型 501km、520km 和 580km 续航里程。

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