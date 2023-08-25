余承东：明天将现身成都车展 AITO 问界展台，公布非常“大”的惊喜

IT之家 8 月 25 日消息，成都车展今日开幕，华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东自然也没闲着。不过，他明天才会现身展台。

余承东个人微博宣布：欢迎大家来 2023 成都车展 11 号馆的 AITO 问界展台参观打卡！明天我将在这里给大家公布非常“大”的惊喜！

这“非常大”的惊喜到底是什么，暂时还不得而知。@京东手机通讯 官方微博在评论区留言，开玩笑问余承东能否出个纯享版“遥遥领先”音频内置于主题中心，“我有个朋友想用”。

不过，既然余承东来都来了，那自然是跟汽车有关。结合此前问界品牌的各种新车信息透露，不排除如下可能：要么是投入超过 5 亿元的新款问界 M7，要么是预热了很久将在第四季度亮相的旗舰车型问界 M9（可能性较小但不排除）。

至于这个问界 M7，其仍然定位大五座 SUV，车顶配备激光雷达，有望提供更强的辅助驾驶能力。余承东曾透露，该车新增投入了 1 个亿来全新设计、升级新车内外饰。其称，新座椅大沙发更柔软、更舒适、包裹性更强。超大后备箱放下了 5 个人的大行李箱以及随行物料，都还绰绰有余，并且储物空间还有“更多惊喜”给到消费者。新车在安全可靠性方面更是进行了巨大的投入，全车整体增加了超过 5 个亿的投入。

这个“非常大”的惊喜究竟为何？且看明天IT之家现场报道。

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