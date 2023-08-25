极狐考拉车型预售价 13.38-17.18 万元：定位紧凑型纯电 MPV，续航 500km

IT之家 8 月 25 日消息，在 2023 成都车展上，极狐旗下紧凑型 MPV 车型 —— 极狐考拉正式开启预售，价格区间为 13.38-17.18 万元，共四款车型可选，预计在 9 月中下旬上市交付。

作为一款定位家庭用车的产品，极狐为考拉设计了“纯净儿童房”内饰，号称“接近 0 醛 0 苯健康空间”，配备超大表面积滤芯，过滤 PM2.5、PM10、飞沫、微细粉尘、花粉；OEKO-TEX 认证生态面料座椅；非银离子有机抗菌剂常见病毒杀菌率 > 99%。

车内提供儿童头部保护异形侧气帘，专为宝宝安全设计；联合“好孩子”品牌开发全电控智能儿童安全座椅；提供 Babycare 智驾关爱模式，开启后，自动将跟车时距设置为最长，防止急刹车带来强烈冲击；左后儿童位专属检测摄像头，分辨率达 2K；侧滑门光影感应自动开启，支持高灵敏度防夹功能；智能冷暖箱，四档调节，智能控温。

极狐考拉支持 L2 级智能辅助驾驶，配备 12 个超声波雷达、4 个高清摄像头、3 个毫米波雷达、1 个智能前视摄像头模组、1 个全景影像自动泊车控制器。车机配备高通 8155 芯片，支持座舱自定义模式。

该车车身长宽高分别为 4500mm*1870mm*1655mm，轴距为 2820mm，悬挂系统采用前麦弗逊式 / 后扭力梁式悬架。此外，该车 CLTC 综合工况续航里程为 500km，配备永磁同步电机，直流快充 26 分钟可以从 30 充至 80%。

IT之家附极狐考拉预售价：

家庭版 13.38 万元

家庭版 Pro 14.38 万元

亲子版 15.58 万元

亲子版 Pro 17.18 万元

极狐考拉更多官图如下：

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