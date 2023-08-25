哪吒 GT 无眉版车型发布：10 月 1 日上市，老车主可以免费更换机盖

IT之家 8 月 25 日消息，正在举行的 2023 成都车展上，哪吒 GT 无眉版车型正式发布，将于 10 月 1 日上市，老车主可以选择免费更换。

据官方介绍，10 月 1 日起，哪吒 GT 将全系标配“无眉版”机盖，“有眉版”机盖选装价 2000 元。10 月 1 日 0 点前下订哪吒 GT 的用户，可选择免费更换“无眉版”或一次免费改装个性化机盖运动套件服务，在 2023 年 12 月 31 日前可预约申请。此外，即日起至 9 月 30 日下定，均享价值 1 万元智驾包免费升级（不包含 560lite 车型）。

除了运动包围、尾翼等官方改装套件，哪吒汽车还推出了三种个性化机盖运动套件，供“有眉版”用户进行个性化改装，用户可购买安装。

哪吒 GT 将于 9 月推送 V1.2.0 版本 OTA 升级，实现 L2 + 智驾辅助功能，包括交通拥堵辅助（TJA）、智能巡航辅助（ICA）、高速变道辅助（HWA）、融合自动泊车辅助（FAPA）、后方目标横传预警（RCTA）、车道保持辅助（LKA）、原路返回辅助等。

▲ 哪吒 GT 无眉版，图源官博

▲ 哪吒 GT 有眉版，图源官网

目前，在售的哪吒 GT 车长宽高分别为 4715*1979*1415mm，轴距 2770mm，CLTC 综合工况续航里程最大为 660km，哪吒 GT 560/660 版永磁同步电机最大功率 170kW，最大扭矩 310N・m；哪吒 GT 580 四轮驱动最大功率 340kW，最大扭矩 620 N・m。

IT之家附哪吒 GT 售价：

哪吒 GT 560 精简版：17.88 万元

哪吒 GT 560：18.88 万元

哪吒 GT 660：20.68 万元

哪吒 GT 580 四轮驱动：22.68 万元

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