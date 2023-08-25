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首页 > 智车之家>新能源汽车

哪吒 GT 无眉版车型发布：10 月 1 日上市，老车主可以免费更换机盖

2023/8/25 15:23:20 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：故渊
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感谢IT之家网友 雨雪载途 的线索投递！

IT之家 8 月 25 日消息，正在举行的 2023 成都车展上，哪吒 GT 无眉版车型正式发布，将于 10 月 1 日上市，老车主可以选择免费更换。

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据官方介绍，10 月 1 日起，哪吒 GT 将全系标配“无眉版”机盖，“有眉版”机盖选装价 2000 元。10 月 1 日 0 点前下订哪吒 GT 的用户，可选择免费更换“无眉版”或一次免费改装个性化机盖运动套件服务，在 2023 年 12 月 31 日前可预约申请。此外，即日起至 9 月 30 日下定，均享价值 1 万元智驾包免费升级（不包含 560lite 车型）。

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除了运动包围、尾翼等官方改装套件，哪吒汽车还推出了三种个性化机盖运动套件，供“有眉版”用户进行个性化改装，用户可购买安装。

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哪吒 GT 将于 9 月推送 V1.2.0 版本 OTA 升级，实现 L2 + 智驾辅助功能，包括交通拥堵辅助（TJA）、智能巡航辅助（ICA）、高速变道辅助（HWA）、融合自动泊车辅助（FAPA）、后方目标横传预警（RCTA）、车道保持辅助（LKA）、原路返回辅助等。

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▲ 哪吒 GT 无眉版，图源官博

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▲  哪吒 GT 有眉版，图源官网

目前，在售的哪吒 GT 车长宽高分别为 4715*1979*1415mm，轴距 2770mm，CLTC 综合工况续航里程最大为 660km，哪吒 GT 560/660 版永磁同步电机最大功率 170kW，最大扭矩 310N・m；哪吒 GT 580 四轮驱动最大功率 340kW，最大扭矩 620 N・m。

IT之家附哪吒 GT 售价：

  • 哪吒 GT 560 精简版：17.88 万元

  • 哪吒 GT 560：18.88 万元

  • 哪吒 GT 660：20.68 万元

  • 哪吒 GT 580 四轮驱动：22.68 万元

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