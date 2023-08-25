比亚迪海豹 DM-i 车型开启预售：6 种配置，17.68 万元-24.68 万元

IT之家 8 月 25 日消息，今日成都车展期间，比亚迪汽车官宣旗下海洋网全新混动轿车海豹 DM-i 正式开启预售，预售价格如下：

1.5L 121KM 精英型：17.68 万元

1.5L 121KM 豪华型：18.68 万元

1.5L 121KM 尊贵型：19.68 万元

1.5T 121KM 尊荣型：20.68 万元

1.5T 121KM 旗舰型：21.98 万元

1.5T 200KM 旗舰型：24.68 万元

参考IT之家此前报道，该车此前在工信部完成申报的时候仍叫驱逐舰 07，定位为 B + 级轿车，长宽高分别为 4980/1890/1495mm，轴距达到了 2900mm。

内饰方面，新车采用了比亚迪海洋网家族的设计风格，整体布局上体现了海洋网新一代内饰风格。新车的仪表盘采用了“ 2+1 ”式组合配置，即两块大尺寸大屏： W-HUD 抬头显示系统和 15.6 英寸自适应旋转悬浮 Pad ，以及一块 10.25 英寸全液晶仪表。

比亚迪官方表示，这一内饰风格未来将搭载于更多的海洋网车型。

该车将搭载骁云-插混专用 1.5L 高效发动机及骁云-插混专用涡轮增压 1.5Ti 发动机两套动力总成，匹配 EHS 电混系统，可实现以电驱动为主、发动机高效充电、适时辅助驱动的全工况超高效率。该车百公里亏电油耗为 3.9 升，0-100km/h加速时间为 7.9 秒。

续航方面，海豹 DM-i 提供 121km 和 200km 两种 NEDC 纯电续航里程，官方称是同级别唯一提供 200km 纯电续航里程的插混轿车。

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