新款长安深蓝 SL03 车型上市：增程 / 纯电可选、轴距 2900mm，14.59 万-19.19 万元

IT之家 8 月 25 日消息，新款长安深蓝 SL03 正式上市，共推出增程 / 纯电四款车型，售价区间 14.59 万-19.19 万元。

IT之家从官方获悉，新款深蓝 SL03 采用封闭式前脸设计，配备无框车门以及隐藏门把手，车尾依旧为溜背设计并配备掀背尾门，风阻系数 0.23Cd；长宽高分别为 4820/1890/1480mm，轴距为 2900mm，定位中型轿车。

内饰上，新款深蓝 SL03 采用橙色线条搭配白色配色，方向盘区域按键布局清晰，中控屏下方的前排杯架由不规则设计改为并排对称设计，扶手箱内增加风口，使箱内温度和驾驶舱温度保持一致；配备 14.6 英寸中控屏 + 10.2 英寸全液晶仪表 + 多功能 D 型方向盘，车机搭载高通 8155 芯片，支持 40W 无线快充、蓝牙数字钥匙、GPS 导航系统等。

动力上，纯电版车型搭载最大功率 160/190kW 的电机，峰值扭矩为 320N・m，内置 58.1/79.97kWh 三元锂电池，CLTC 综合续航 515km 和 705km；增程版车型搭载 1.5L 阿特金森循环发动机，系统最大功率 175/160kW，峰值扭矩 320N・m，CLTC 综合续航 1140/1200km、CLTC 纯电续航 135/200km。

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