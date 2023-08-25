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哈弗猛龙预售开启：NEDC 纯电续航 145km，售 16 万-19 万元

2023/8/25 15:39:03 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 25 日消息，哈弗猛龙在今日的 2023 成都车展上开启预售，预售价格区间 16 万-19 万元，99 元预订可享：

  • 保养礼 —— 首任车主 5 年免费基础保养

  • 积分礼 —— 送哈弗智家 App 积分 100000 分

  • 流量礼 —— 基础服务、智控服务终身免费，娱乐流量 3 年免费

  • 安心礼 —— 首任车主三电系统终身免费保修

IT之家从官方获悉，哈弗猛龙造型方正，采用复古 LED 智能前灯、雕塑直角车身、梯形刚毅轮眉、三联矩阵式侧窗、矩阵式尾灯，车顶配有行李架；长宽高分别为 4800*1916*1822mm，轴距为 2738mm，定位于中型 SUV

内饰上，哈弗猛龙配备 13.2 英寸全液晶仪表盘、14.6 英寸半悬浮式中控屏、9 英寸 W-HUD 抬头显示；配有后桥电控式差速锁，独立物理按键控制，支持七种驾驶模式，接近角 24°、离去角 30°、纵向通过角 19°，空载最小离地间隙 200mm、涉水深度 560mm。

动力上，新车采用全新智能四驱电混技术 Hi4+1.5T 混动专用发动机，系统综合功率 282kW、综合扭矩 750N・m、综合油耗 1.15L / 100km、NEDC 纯电续航 145km。

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