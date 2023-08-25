宝马 iX1 纯电 SUV 车型上市：售 29.99-33.99 万元，续航 450 公里

IT之家 8 月 25 日消息，今日成都车展期间，华晨宝马 iX1 纯电 SUV 正式上市。新车推出 eDrive25L、xDrive30L 共 2 款车型，售价分别为 29.99 万元和 33.99 万元，两款车型均提供 X 设计套装和 M 运动套装。

结合IT之家此前报道，该车采用五座布局，车身尺寸为 4616×1845×1641mm，轴距 2802mm，与现款燃油版 X1 几乎没有太大区别。该车前格栅采用封闭式设计，在中网、前后包围、侧裙等诸多细节处采用了蓝色的设计元素，强调其作为电动车的身份。

内饰部分，宝马 iX1 也换装最新的家族设计，配备悬浮式 10.25 英寸仪表、10.7 英寸中控组成的双联屏，内置了 iDrive 9 车机系统，M 运动套装还可选装 M 运动方向盘和一体式运动座椅。此外，新车全系标配 4 个 USB-C 接口、两个 12V 电源插座，可选配 205W 的哈曼卡顿 12 扬声器音响系统。

动力方面，新车配备前后双电机动力总成，最大功率 230kW，峰值扭矩 493 牛・米，零百加速时间为 5.7 秒。与之匹配的电池容量为 66.45kWh，续航里程为 450km，支持 130kW 快充，官方号称可在充电半小时可将电量从 10% 充至 80%。

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