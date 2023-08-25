印度预计将于 2026-2028 年发射月船 4 号探测器，去月球南极找水

IT之家 8 月 25 日消息，前日印度“月船 3 号”探测器成功在月球南极区域实现软着陆，成为美苏中之后全球第四个掌握月球登陆技术的国家。

印度目前宣称已经在开发月船 4 号探测器，这次印度 ISRO 将会与日本宇宙开发机构合作，预定在 2026-2028 年发射月船 4 号。

月船 3 号登陆纬度较高，但未超过南纬 70°，距离真正的月球极点位置 86° 还差一些，科学上来说并不能完全认为该探测器是在月球南极着陆，其中有一定差别。

而月船 4 号将会在月球南极范围内着陆，该探测器的目标是“寻找月球上是否有水的证据”，此前的研究现实月球南极存在水源的可能。

按计划，“月船 4 号”着陆月球南极点附近后，将使用印度研制的钻机，钻取月球地下样本，并加热分析其是否含有挥发物，尤其是水冰资源。着陆器还将验证月夜生存技术，设计寿命达到 6 个月，以便未来支持更复杂的月球探测任务。

▲ 图源 印度月船 3 号登陆轨迹描述图

为了提高航天自主能力，印度正在论证“月船 5 号”项目，可能在 2030 年前后发射。其定位和功能类似“月船 4 号”，同样计划着陆在月球南极。

当下成功登陆月球的“月船三号”探测器包括 1 个推进模块、1 个着陆器和 1 辆月球车。“月船 3 号”由着陆器“维克拉姆”（Vikram）和月球车（Pragyan）组成，总重约 3.9 吨。

▲ 图源 印度月船 3 号登陆描述图

是继 2019 年“月船二号”之后印度的又一次探月任务，据悉，该任务的预算约为 65 亿卢比（IT之家备注：当前约 5.73 亿元人民币），比电影《阿迪普鲁什》的预算还要低。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。