零跑汽车上半年报告：交付 44502 辆同比减少 14.4%，营收 58.13 亿元

IT之家 8 月 25 日消息，零跑汽车公布上半年报告，截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的汽车总交付量为 44502 辆，较 2022 年同期的 51994 辆减少 14.4%。其中，T03 交付量为 8975 辆，较 2022 年同期的 33058 辆减少 72.9%；C11（含 增 程 式 电 动 汽 车）交付量为 27493 辆，较 2022 年同期的 18915 辆增加 45.4%；C01 交付量为 8034 辆，于 2022 年 9 月开始交付 C01。

零跑汽车上半年营收为 58.13 亿元，同比增长 14%，毛利率为 5.9%；权益持有人应占净亏损为 22.7 亿元，去年同期为 24.4 亿元；经调整净亏损（非国际财务报告准则）为 19.36 亿元，去年同期为 23.22 亿元；经营活动产生现金净额为 1.51 亿元，去年同期 5.81 亿元。

IT之家从报告中获悉，零跑汽车电动汽车及部件销售为 58.03 亿元，同比增长 14.3%，主要由于产品组合优化，使得产品平均售价随之提高；服务收益为 99 万元，同比增加 209.4%，主要由于增值服务包括一年延长保修或终身保修及车联网随整车保有量上升而有所提高。

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