魏牌高山 DHT-PHEV 车型开启预订：定位新能源高端 MPV，配压缩机冰箱 / 零重力按摩座椅

IT之家 8 月 25 日消息，今日成都车展期间，魏牌 CEO 陈思英宣布魏牌首款 MPV 车型 —— 魏牌高山 DHT-PHEV 开启预正式启动预订，公布预订权益如下图（预售价等信息暂未公布）：

该车由魏牌新能源高端 MPV 专属平台打造，已在此前的上海车展上首发亮相，是魏牌旗下首款 MPV 车型，预计在 35-40 万元价位。

IT之家此前报道，根据工信部申报数据，新车尺寸为 5045/1960/1900mm，轴距为 3085mm，整备质量 2610/2730kg。新车采用纯平地板、二三排超长共轨设计、全铝材质五连杆悬架，搭载电四驱混动架构。

据介绍，该车滑轨长达 1845mm，第二排腿部最大空间可达 1166mm；第三排坐垫高度 350mm，腿部空间 962mm，头部空间 887mm，肘部空间 1593mm。

配置方面，魏牌高山 DHT-PHEV 配备了双悬浮式零重力按摩座椅，同时具备一键零重力 / 复位功能，标配 10 点式按摩 / 通风 / 加热功能。同时，新车还提供了 12.5L 车载独立压缩机冰箱，可以实现 0-50℃温度调节，并且采用了上下双层、前后双开口的设计，官方号称能够一次性放置 14 瓶标准尺寸的易拉罐饮品。

动力方面，新车将搭载由 1.5T 发动机与 P4 电机组成的 DHT-PHEV 系统，发动机功率为 115kW，综合功率可达 358kW。新车纯电续航里程为 140 公里，综合续航里程超 900 公里。

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