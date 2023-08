科技昨夜今晨 0826：2023 成都国际车展开幕、又一跳过开屏广告软件收律师函，马斯克吐槽 TikTok

“科技昨夜今晨”时间,大家好,现在是 2023 年 8 月 26 日星期六,今天的重要科技资讯有:

1、又一跳过开屏广告 App“轻启动”收律师函,作者称不会停更但移除“自动跳过”

又一款同类跳广告 App“轻启动”也遭遇了类似的命运。开发者通过公众号“轻安卓”回复各界网友关心的问题时表示,“轻启动”确实收到了律师函,不过后续不会停更。>> 查看详情

2、马斯克吐槽 TikTok:感觉它们的 AI 在探测我的大脑,所以我不用了

马斯克在回应一则对 TikTok 吐槽的推文时表示:“感觉它们的 AI 正在探测我的大脑,所以我还是不用了。”而在去年 6 月 17 日,马斯克还盛赞推特“内容有趣”,但好像一个多动症患者。>> 查看详情

3、苹果 iPhone 15 Pro 数据线曝光:长 70cm、支持 USB4 Gen 2、功率 150W

消息源 Majin Bu 发布推文,表示苹果内部已经为 iPhone 15 Pro 测试了 Thunderbolt 线缆,并分享了相关信息。

该消息源表示这款 Thunderbolt 线缆同样采用编织线缆,长度为 70 厘米,从图片来看要比主流线缆要粗一圈,其重量为 20 克。爆料称该线缆采用 USB 4 Gen 2 协议,支持外接 4K@60Hz 显示器,供电功率为 150W。根据曝光的测试截图,这款工程显然在 USB 3.2 下最高传输速率为 10Gbps;在 USB 4 Gen 2 下最高可以达到 20Gbps。>> 查看详情

4、工信部:已推动 1735 家常用网站和手机 App 完成适老化、无障碍改造

工信部目前已经指导推动了与残疾人、老年人密切相关的 1735 家网站和手机 App 等完成升级改造,将持续优化长辈模式、语音搜索、全键盘操作等适老助残功能。>> 查看详情

5、华为高级副总裁彭松:2025 年前实现网络 L4 自动驾驶,2030 年前后实现 L5

华为公司高级副总裁、ICT 战略与 Marketing(市场)总裁彭松近日发表主题演讲《打造端到端 AI 网络,打通全场景 AI 能力》。

彭松指出,AI 时代网络创新包含 Network for AI 和 AI for Network 两方面的目标。在提及 AI for Network 部分时,彭松谈到了对未来自动驾驶技术的愿景:

第一阶段:2025 年之前,实现网络自动驾驶 L4,通过 + AI 的方式,实现网元级运维和网元级业务的智能化;

第二阶段:2030 年前后,通过 AI 大模型使能 AI Native,实现应用级、网络级 L5 自动驾驶。>> 查看详情

6、上海网信办指导蚂蚁财富、携程金融等金融理财类 App 运营企业,严格保护消费者敏感个人信息

上海市网信办 8 月 25 日召开个人信息保护合规工作座谈会,蚂蚁财富、陆金所、东方财富、携程金融、360 借条、有道财富、维信卡卡贷等网络金融理财类 App 运营企业参加。

参会企业围绕落实法律法规要求、带头履行个人信息保护责任进行交流,表示将进一步制定完善相关制度规范,确保消费者个人信息安全。>> 查看详情

7、新渲染图曝光,消息称苹果 iPhone 15 Pro 机型泰坦灰将替代金色

消息源 Ian Zelbo 带来了 iPhone 15 Pro 四款颜色的渲染图,其中包括泰坦灰、银色 / 白色、深蓝色、深空黑四种颜色,此外还可能会推出一个绿色版本,此前爆料中的红色可能不会推出了。

在最新报道称这种全新灰色官方名称为“泰坦灰”(Titan Gray),并分享了这种颜色的概念渲染图,可以看到“泰坦灰”颜色要比现有的银色 / 白色更深一些,但比深空黑要更淡一些。>> 查看详情

8、理想汽车宣布累计交付量突破 45 万辆,通勤 NOA 下月开启内测

理想汽车宣布,2023 年 1 月-7 月,理想汽车总交付量超过了 17 万辆,同比去年增长了 145%。通勤 NOA 将于 11 月,扩展到 50 座城市;12 月,进一步扩展到全国 100 城。到 2024 年第二季度,预计将实现通勤 NOA 对全量用户的覆盖。>> 查看详情

9、2023 成都国际汽车展览会开幕

成都国际车展于 8 月 25 日在中国西部国际博览城举行。德系、美系、法系、日系、韩系及合资、自主等 129 个汽车品牌,近 1600 辆全球首发、首秀及热卖爆款车型齐聚成都:

魏牌高山 DHT-PHEV 车型开启预订:定位新能源高端 MPV,配压缩机冰箱 / 零重力按摩座椅 >> 查看详情

宝马 iX1 纯电 SUV 车型上市:售 29.99-33.99 万元,续航 450 公里 >> 查看详情

余承东:明天将现身成都车展 AITO 问界 展台,公布非常“大”的惊喜 >> 查看详情

哈弗猛龙 预售开启:NEDC 纯电续航 145km,售 16 万-19 万元 >> 查看详情

哪吒 GT 无眉版 车型发布:10 月 1 日上市,老车主可以免费更换机盖 >> 查看详情

比亚迪海豹 DM-i 车型开启预售:6 种配置,17.68 万元-24.68 万元 >> 查看详情

新款长安深蓝 SL03 车型上市:增程 / 纯电可选、轴距 2900mm,14.59 万-19.19 万元 >> 查看详情

极狐考拉 预售价 13.38-17.18 万元:定位“亲子型”MPV,纯电续航 500km>> 查看详情

东风猛士 917 车型上市:纯电 / 增程双版本,售 63.77 万元-69.77 万元 >> 查看详情

名爵 Cyberster 电动跑车 国内亮相:剪刀门 + 软顶敞篷,功率 231-400kW>> 查看详情

比亚迪唐 EV / DM-p 冠军版 / 战神版 预售价 25 万元起,DM-i 冠军版新增 200KM 版 >> 查看详情

智己 LS6 汽车预售价 23~30 万元:今年 10 月交付,续航 750+km>> 查看详情

起亚 EV6 上市、 EV5 车型预售:28.28-41.98 万元 / 15.98-22.98 万元 >> 查看详情

比亚迪方程豹“豹 5” 车型盲订售价区间 30-40 万元,“豹 8”概念车亮相成都车展 >> 查看详情

吉利混动车型银河 L6 今日开启预售:12.8 万元-15.8 万元,综合续航达 1370km>> 查看详情

长城旗下坦克 400 Hi4-T 车型公布预售价:28.5 万元-29.5 万元,定位“都市机能越野 SUV”>> 查看详情

理想汽车 公布超充布局和纯电车型进展,首款 MPV MEGA 年底发布 / 明年 2 月交付 >> 查看详情

飞凡汽车联合 OPPO 发布巴赫智能座舱:可完成手机控车 / 视频 VIP 共享,年底 OTA 落地 >> 查看详情

今天就先聊到这里,科技昨夜今晨,咱们下周见。

