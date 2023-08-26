华为余承东：问界新 M7 车型预售价 25.8 万元起，9 月 12 日上市

IT之家 8 月 26 日消息，今日是成都车展第二天，昨天余承东曾预告即将现身 AITO 问界汽车展台，今天上午如期出现，并公布了新款问界 M7 的预售价。该车预售价 25.8 万元起，即刻下订可享 2000 元抵 8000 元权益，并可参加 9 月 12 日上海发布会暨交车仪式。

据微博博主 @旺仔百事通 消息，该车目前可在官网预订，除了基础的 M7 Plus 后驱版外，M7 Plus 四驱版预售价 28.8 万元起，M7 Max 智驾版 31.8 万元起。

余承东介绍称，现款问界 M7 车型“广受车主认可”，NPS（净推荐值）达到 80.1%。而新款 M7 车型则是投入了 5 亿进行“重磅升级”，号称将拥有更新的智能座舱、智能驾驶、设计布局，以及更强的车身、底盘和性能。

空间方面，新款问界 M7 车内有效空间 3338mm，号称高于理想 L7 Max、宝马 X5L、奔驰 GLE 450 等车型，且后备箱长宽均超过 1.1 米，并“暗藏惊喜”：配有 52.2L 后备箱暗格。

余承东声称，新款问界 M7 全车高强钢和铝合金占比 80.6%，超过同级车业界平均水平（为 60%）；潜艇级热成型钢占比 24.4%，同样高于同级车平均水平（为 15%）。

而据IT之家昨日现场询问结果，该车标准版“不超 26 万元”，智驾版预计在标准版基础上加价 3 万元。至于该车的智能驾驶表现，余承东表示“将于 9 月 12 日揭晓”。

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