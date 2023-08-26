高合公布智能座舱和智驾升级计划：HiPhi Y 车型今年两次 OTA，城市 NOH 明年 Q4 上线

IT之家 8 月 26 日消息，成都车展期间，高合汽车通过新闻发布会公布了旗下 HiPhi X、HiPhi Z 和 HiPhi Y 三款车型近期智能座舱和智能驾驶方面的升级计划，IT之家整理如下：

HiPhi X

预计 2023 年 9 月， HiPhi X 的 HWA 高速驾驶辅助、TJP 交通拥堵领航辅助功能将随 HiPhi OS 2.2.0 版本 OTA 上线发布

2023 Q4：智能座舱升级包方案公布

2023 年 12 月：开启智能座舱产品内测

2024 Q1：该版本升级“正式上车”

HiPhi Z

2023 年 9 月：推送 HiPhi OS 3.3.0 Z 版本更新，带来 唱吧 App、ALCA 自动辅助变道、TCM 玩具车模式 1.0、PML 大灯自定义投影等功能

2023 Q4：HiPhi OS 3.4.0 Z 高速 NOH 上线

2024 Q4：城市 NOH 上线

HiPhi Y

2023 年 10 月： 推送 HiPhi OS 3.1.0 Y 版本更新 ，带来自由桌面和 UI 风格升级、机械臂手势操控、 ISD 灯光涂鸦、ALCA 自动辅助变道语音打开场景卡、电池在途加热等功能

2023 年 12 月： 推送 HiPhi OS 3.2.0 Y 版本更新 ，带来唱吧 App、ADB 矩阵大灯、HUD 详细地图、ISA 智能限速辅助等功能

2024.Q1：高速 NOH 功能上线

2024 Q4：城市 NOH 功能上线

IT之家此前报道，高合汽车 21 日宣布 HiPhi Y 长续航版和旗舰版将进行调价，原因是这两个版本订单占比超预期，具体涨幅将于 9 月 1 日公布，而首批用户购车权益也将于本月底截止。

该系列车型于 7 月 15 日正式上市，当前高合 HiPhi Y 指导价为 33.9-44.9 万元，其中长续航版 39.9 万元，旗舰版 44.9 万元（还有 33.9 万元的先锋版以及 36.9 万元的精英版）。

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