映宇宙 2023 上半年报告：总营收 31.3 亿元，同比下降 23%

IT之家 8 月 25 日消息，映宇宙集团（原映客互娱）发布 2023 年上半年业绩报告，总营收 31.3 亿元，同比下降 23%，环比提升 38.4%，主要是由于去年以来集团受外部环境和市场竞争的影响；销售成本约 17.96 亿元，同比减少 23%，主要受收益减少影响；毛利为 13.3 亿元，同比减少 23%，毛利率与 2022 年的 42.6% 持平；利润约 1.9 亿元，实现扭亏为盈；扣除商誉减值拨备等可调整项目（非国际财务报告准则计量）影响，录得经调整净利润约 2.1 亿元。

IT之家从报告中获悉，映宇宙的销售及推广开支为 9.62 亿元，同比增长 11.3%，主要是由于集团积极打造创新产品矩阵，加大市场推广力度；行政开支 1 亿元，同比减少 83.3%，主要是由于报告期间集团不再有商誉减值拨备影响；研发开支 1.42 亿元，同比减少 24.3%，主要是由于集团不断调整运营策略优化员工结构，员工成本有所下降。

截至 2023 上半年，映宇宙每月平均活跃用户 2809.4 万人，同比下降 5.7%；每月每用户平均收入 18.5 元，同比下降 18.5%；婚恋业务全国累计注册用户达 4000 万，每年促成线上及线下相亲次数超 3500 万次，月活跃红娘超 2 万名。

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