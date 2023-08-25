乘联会：2023 年 7 月乘用车市场产品竞争力指数为 92.1，车市进入平缓促销增长期

IT之家 8 月 25 日消息，乘联会官方公众号今日发文表示，2023 年 7 月乘用车市场产品竞争力指数为 92.1，当下车市已经进入平缓促销增长期。

IT之家从乘联会公众号处得知，“产品竞争力指数”是在用户口碑、市场热度、产品评价、价格力度四个维度基础上构建产品竞争力指标体系，量化产品竞争力的一个指数。指数数值越大，意味着产品的综合竞争力越强，乘联会宣称，这一“产品竞争力指数”旨在通过构建成熟的产品评价标准，研究产品竞争力的影响因素，洞察市场的变化趋势。

2023 年 7 月指数概览

以 2019 年 1 月为基期，2023 年 7 月整体市场产品竞争力指数为 92.1，环比保持不变；从三大细分市场来看，轿车市场环比上升 1.0 个点，SUV 和 MPV 市场环比分别下滑 1.1 和 0.6 个点。

▲ 图源 乘联会官方公众号

整体市场产品竞争力指数走势

2023 年 7 月，乘用车批发量 206.1 万辆，同比、环比均下滑；7 月车市进入国六 B 的延展实施期，上半年促销价格的快速拉升已经结束，车市进入平缓促销增长期，总体促销力度小幅下降，使得整体价格力度下滑 1.0 个点；总体来看，整体市场产品竞争力环比上月保持不变。

▲ 图源 乘联会官方公众号

轿车市场产品竞争力指数走势

总体来看，2023 年 7 月轿车市场产品竞争力指数为 92.4，环比上升 1.0 个点，其中产品评价和市场热度指标环比分别上升 3.1 和 0.3 个点，而价格力度和用户口碑指标环比分别下滑 0.5 和 0.1 个点。

▲ 图源 乘联会官方公众号

SUV 市场产品竞争力指数走势

总体来看，2023 年 7 月 SUV 市场产品竞争力指数为 91.7，环比下滑 1.1 个点，其中产品评价、价格力度和市场热度指标环比分别下滑 2.1、0.8 和 0.4 个点，而用户口碑指标环比上升 0.3 个点。

▲ 图源 乘联会官方公众号

MPV 市场产品竞争力指数走势

总体来看，2023 年 7 月 MPV 市场产品竞争力指数为 97.8，环比下滑 0.6 个点，其中用户口碑、市场热度和产品评价指标环比分别上升 1.5、0.7 和 0.3 个点，而价格力度指标环比下滑 4.6 个点。

▲ 图源 乘联会官方公众号

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