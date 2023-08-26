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微软 Win11 Canary 25936 预览版发布，OOBE / 任务管理器“设置”页面更新

2023/8/26 7:32:04 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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感谢IT之家网友 吉茵珂絲软媒新友2010825Mr_C_rM拾星EdgeOS华南吴彦祖Terrence 的线索投递！

IT之家 8 月 26 日消息，微软于当地时间周五更新了 Win 11 Insider Preview Build 25936 预览版日志，此次更新日志大致如下，一起来看一看都有哪些新增功能、变化和改进。

完成 OOBE（首次开机引导）之后的体验

此版本开始，用户在完成 OOBE 后可以根据自己偏好进行选择。

  • 若用户在 OOBE 设置时在“让我们自定义你的体验”页面中选择了“开发意向”，则在 OOBE 设置完成后首次登录并进入桌面后，Dev Home 将自动启动

  • 若用户在 OOBE 设置时在“让我们自定义你的体验”页面中选择了“开发意向”，则在完成设置后首次登录进入桌面后，“Get Started”应用程序将会自动启动，向用户展示一个个性化的流程，使用户了解更多有关 Dev Home 的消息。（IT之家注：Dev Home 用法参考点此查看

  • 若用户在 OOBE 设置时选择“还原设备”，则在完成 OOBE 后再次登录设备时，“Get Started”应用程序将在设备上自动启动，向用户展示一个个性化的流程，使用户了解关键应用程序和设置，并告知用户如何在任务栏或开始菜单上访问已还原的应用程序。

这些体验将帮助用户了解 Windows 11 中的新功能、完成设备设置，且一开始将仅向 Canary 频道中部分 Insiders 提供，用户可能会收到该特性推送的不同部分。

变化和改进

[常规]

  • [提醒] 内部预览版本到期：从 Build 25931 开始，推送的 Canary 频道的内部预览版的过期日期已更新为 2024 年 9 月 15 日。用户需确保自己已更新至 Canary 频道中的最新版本。

[动态照明]

  • 增加了选择自定义颜色来点亮设备的功能。

[任务管理器]

  • 任务管理器“设置”页面获得更新，以符合 Windows 11 的设计原则。其整体外观、设计风格与 Windows 11 中的“设置”相似，并提供了更简洁的用户界面，将类别分为不同的部分。

[设置]

  • 系统 > 开发者选项 下的“结束任务”功能不再要求在使用前首先启用开发人员模式。

已知问题的修复

  • 在最近的 Canary 通道构建版本中，修复了导致 .NET 更新卡死在 Windows 更新设置中请求重启的底层崩溃。

  • 修正了一些问题，这些问题会导致任务栏中的“结束任务”选项不起作用，或关闭的不只是所选的应用程序。

参考

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关键词：Windows 11

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