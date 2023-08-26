微软 Win11 Canary 25936 预览版发布，OOBE / 任务管理器“设置”页面更新

IT之家 8 月 26 日消息，微软于当地时间周五更新了 Win 11 Insider Preview Build 25936 预览版日志，此次更新日志大致如下，一起来看一看都有哪些新增功能、变化和改进。

此版本开始，用户在完成 OOBE 后可以根据自己偏好进行选择。

若用户在 OOBE 设置时在“让我们自定义你的体验”页面中选择了“开发意向”，则在 OOBE 设置完成后首次登录并进入桌面后，Dev Home 将自动启动。

若用户在 OOBE 设置时在“让我们自定义你的体验”页面中选择了“开发意向”，则在完成设置后首次登录进入桌面后，“Get Started”应用程序将会自动启动，向用户展示一个个性化的流程，使用户了解更多有关 Dev Home 的消息。（IT之家注：Dev Home 用法参考点此查看）