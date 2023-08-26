微软 Win11 Canary 25936 预览版发布，OOBE / 任务管理器“设置”页面更新

IT之家 8 月 26 日消息，微软于当地时间周五更新了 Win 11 Insider Preview Build 25936 预览版日志，此次更新日志大致如下，一起来看一看都有哪些新增功能、变化和改进。
完成 OOBE（首次开机引导）之后的体验
此版本开始，用户在完成 OOBE 后可以根据自己偏好进行选择。
若用户在 OOBE 设置时在“让我们自定义你的体验”页面中选择了“开发意向”，则在 OOBE 设置完成后首次登录并进入桌面后，Dev Home 将自动启动。
若用户在 OOBE 设置时在“让我们自定义你的体验”页面中选择了“开发意向”，则在完成设置后首次登录进入桌面后，“Get Started”应用程序将会自动启动，向用户展示一个个性化的流程，使用户了解更多有关 Dev Home 的消息。（IT之家注：Dev Home 用法参考点此查看）
若用户在 OOBE 设置时选择“还原设备”，则在完成 OOBE 后再次登录设备时，“Get Started”应用程序将在设备上自动启动，向用户展示一个个性化的流程，使用户了解关键应用程序和设置，并告知用户如何在任务栏或开始菜单上访问已还原的应用程序。
这些体验将帮助用户了解 Windows 11 中的新功能、完成设备设置，且一开始将仅向 Canary 频道中部分 Insiders 提供，用户可能会收到该特性推送的不同部分。
变化和改进
[常规]
[提醒] 内部预览版本到期：从 Build 25931 开始，推送的 Canary 频道的内部预览版的过期日期已更新为 2024 年 9 月 15 日。用户需确保自己已更新至 Canary 频道中的最新版本。
[动态照明]
增加了选择自定义颜色来点亮设备的功能。
[任务管理器]
任务管理器“设置”页面获得更新，以符合 Windows 11 的设计原则。其整体外观、设计风格与 Windows 11 中的“设置”相似，并提供了更简洁的用户界面，将类别分为不同的部分。
[设置]
系统 > 开发者选项 下的“结束任务”功能不再要求在使用前首先启用开发人员模式。
已知问题的修复
在最近的 Canary 通道构建版本中，修复了导致 .NET 更新卡死在 Windows 更新设置中请求重启的底层崩溃。
修正了一些问题，这些问题会导致任务栏中的“结束任务”选项不起作用，或关闭的不只是所选的应用程序。
参考
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