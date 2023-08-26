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首页 > Win11之家>Win11快讯

微软 Win11 Dev 23531 预览版发布，修复部分导致资源管理器崩溃问题

2023/8/26 8:11:00 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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感谢IT之家网友 软媒新友2010825拾星华南吴彦祖吉茵珂絲EdgeOS 的线索投递！

IT之家 8 月 26 日消息，微软于当地时间周五面向 Dev 频道发布了 Win11 Insider 23531 预览版的更新日志。IT之家整理如下：

变化和改进

[常规]

  • [提醒] 内核预览版本到期：从 Build 23526 版本开始，发送到开发者频道的内核预览版的过期日期已更新为 2024 年 9 月 15 日。用户需确保已更新至开发渠道中的最新版本。

  • 在欧洲经济区（EEA），Windows 系统组件使用默认浏览器打开链接。

[在任务栏上搜索］

  • 重新引入了搜索体验，用户将鼠标悬停在搜索框闪烁上方时，即可调用搜索，飞出窗口。您可以在任务栏上单击右键，选择“任务栏设置”，用户可根据自身喜好来调整搜索框体验。

修复

[常规]

  • 修复了导致 explorer.exe 无法在安全模式下运行的问题。

[文件资源管理器］

  • 修复了一个问题，该问题可能导致 explorer.exe 在关闭文件资源管理器时崩溃

  • 修复了一个问题，即如果图片数量较多，文件资源管理器在导航到“图库”时会崩溃

  • 修复了当文件资源管理器打开到主页时，“自动键入搜索框”不起作用的问题。

  • 修复了一个问题，即如果试图将文件从压缩文件夹复制粘贴到 OneDrive 文件夹，可能会出现错误代码

[高清背景］

  • 修正了一个问题，当启用 HDR 时，该问题可能会导致 HDR 壁纸出现模糊。

[任务管理器]

  • 修复了无法用触摸或笔移动任务管理器窗口的问题。

  • 修复了使用“设置”中的“重置为默认设置”按钮时任务管理器崩溃的问题。

  • 修复了使用任务管理器（包括结束任务时）时导致零星崩溃的问题。

  • 修正了一个问题，即如果进行搜索后又将其清除，即使没有搜索，视图仍会被过滤

  • 修复了标题栏中搜索图标与任务管理器文本重叠的问题

  • 采取了部分措施，以帮助提高在任务管理器中切换不同页面时的性能。

  • 更新了“性能”页面的摘要视图（双击导航窗格中的图表即可看到），使窗口更小。

注意：此处提到的开发者频道 Insider Preview 版本中的某些修复可能会进入 Windows 11 正式版的服务更新中。

已知问题

[开始菜单］

  • 开始菜单上“所有应用程序”下的某些应用程序（例如通过 Microsoft Edge 安装的 PWA 应用程序）可能会被错误地标记为系统组件。

[在任务栏上搜索］

  • 鼠标移至搜索框时，工具提示有时与当前搜索高亮不匹配。

[Windows Copilot］

  • 用户可以使用 Alt + Tab 键切换出 Windows Copilot，但不能切换回 Windows Copilot。Windows + C 会将焦点移回 Windows Copilot。

  • 首次启动或在使用语音访问时刷新 Copilot 后，需要使用“显示网格”命令首次点击“向我提问”。

参考

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关键词：Windows 11

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