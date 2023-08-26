微软 Win11 Dev 23531 预览版发布，修复部分导致资源管理器崩溃问题

IT之家 8 月 26 日消息，微软于当地时间周五面向 Dev 频道发布了 Win11 Insider 23531 预览版的更新日志。IT之家整理如下：
变化和改进
[常规]
[提醒] 内核预览版本到期：从 Build 23526 版本开始，发送到开发者频道的内核预览版的过期日期已更新为 2024 年 9 月 15 日。用户需确保已更新至开发渠道中的最新版本。
在欧洲经济区（EEA），Windows 系统组件使用默认浏览器打开链接。
[在任务栏上搜索］
重新引入了搜索体验，用户将鼠标悬停在搜索框闪烁上方时，即可调用搜索，飞出窗口。您可以在任务栏上单击右键，选择“任务栏设置”，用户可根据自身喜好来调整搜索框体验。
修复
[常规]
修复了导致 explorer.exe 无法在安全模式下运行的问题。
[文件资源管理器］
修复了一个问题，该问题可能导致 explorer.exe 在关闭文件资源管理器时崩溃。
修复了一个问题，即如果图片数量较多，文件资源管理器在导航到“图库”时会崩溃。
修复了当文件资源管理器打开到主页时，“自动键入搜索框”不起作用的问题。
修复了一个问题，即如果试图将文件从压缩文件夹复制粘贴到 OneDrive 文件夹，可能会出现错误代码。
[高清背景］
修正了一个问题，当启用 HDR 时，该问题可能会导致 HDR 壁纸出现模糊。
[任务管理器]
修复了无法用触摸或笔移动任务管理器窗口的问题。
修复了使用“设置”中的“重置为默认设置”按钮时任务管理器崩溃的问题。
修复了使用任务管理器（包括结束任务时）时导致零星崩溃的问题。
修正了一个问题，即如果进行搜索后又将其清除，即使没有搜索，视图仍会被过滤。
修复了标题栏中搜索图标与任务管理器文本重叠的问题。
采取了部分措施，以帮助提高在任务管理器中切换不同页面时的性能。
更新了“性能”页面的摘要视图（双击导航窗格中的图表即可看到），使窗口更小。
注意：此处提到的开发者频道 Insider Preview 版本中的某些修复可能会进入 Windows 11 正式版的服务更新中。
已知问题
[开始菜单］
开始菜单上“所有应用程序”下的某些应用程序（例如通过 Microsoft Edge 安装的 PWA 应用程序）可能会被错误地标记为系统组件。
[在任务栏上搜索］
鼠标移至搜索框时，工具提示有时与当前搜索高亮不匹配。
[Windows Copilot］
用户可以使用 Alt + Tab 键切换出 Windows Copilot，但不能切换回 Windows Copilot。Windows + C 会将焦点移回 Windows Copilot。
首次启动或在使用语音访问时刷新 Copilot 后，需要使用“显示网格”命令首次点击“向我提问”。
参考
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