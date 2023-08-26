微软 Win11 Dev 23531 预览版发布，修复部分导致资源管理器崩溃问题

IT之家 8 月 26 日消息，微软于当地时间周五面向 Dev 频道发布了 Win11 Insider 23531 预览版的更新日志。IT之家整理如下：

[提醒] 内核预览版本到期：从 Build 23526 版本开始，发送到开发者频道的内核预览版的过期日期已更新为 2024 年 9 月 15 日。用户需确保已更新至开发渠道中的最新版本。

重新引入了搜索体验， 用户将鼠标悬停在搜索框闪烁上方时，即可调用搜索，飞出窗口 。您可以在任务栏上单击右键，选择“任务栏设置”，用户可根据自身喜好来调整搜索框体验。

修复了导致 explorer.exe 无法在安全模式下运行的问题。

修复了一个问题， 即如果试图将文件从压缩文件夹复制粘贴到 OneDrive 文件夹，可能会出现错误代码 。

修复了当文件资源管理器打开到主页时，“自动键入搜索框”不起作用的问题。

修复了一个问题， 即如果图片数量较多，文件资源管理器在导航到“图库”时会崩溃 。

修复了一个问题， 该问题可能导致 explorer.exe 在关闭文件资源管理器时崩溃 。

修正了一个问题，当启用 HDR 时，该问题可能会导致 HDR 壁纸出现模糊。

修复了无法用触摸或笔移动任务管理器窗口的问题。

修复了使用“设置”中的“重置为默认设置”按钮时任务管理器崩溃的问题。

修复了使用任务管理器（包括结束任务时）时导致零星崩溃的问题。

修正了一个问题，即如果进行搜索后又将其清除，即使没有搜索，视图仍会被过滤。

修复了标题栏中搜索图标与任务管理器文本重叠的问题。

采取了部分措施，以帮助提高在任务管理器中切换不同页面时的性能。