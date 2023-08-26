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腾讯 QQ Linux 版 3.2.0 更新发布：新增多账号管理、收红包等功能

2023/8/26 10:34:56 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：故渊
评论：
感谢IT之家网友 叡哥有鲫雪狐吾爱317菜鸟N号番茄炒西红柿格格大王 的线索投递！

IT之家 8 月 26 日消息，据多名IT之家小伙伴投稿反馈，在上一版本发布时隔多月之后，腾讯 QQ 今日 0 时左右终于再度推出 Linux 版本更新。此次更新版本号为 3.2.0，目前仅在公测群内提供下载，官网暂未上架。具体更新日志如下

版本特性

  • 支持多账号快捷登录和管理

  • 支持字体大小设置

  • 优化表情联想体验

  • 优化资料卡内容

  • 支持特别关心分组

  • 支持展示在线状态

  • 支持收红包

  • 支持设置登录代理

  • 支持快捷键输入表

  • 支持拖拽发送文件

  • 快捷键能力优化

  • 收藏表情与文字混排

  • 支持管理侧边栏业务

  • 优化了查看图片体验

  • 窗口拉伸体验优化

  • 修复了一些已知 bug

投稿反馈表示，此次更新填补了一些功能与优化改进，但仍然没有视频通话、语音通话功能

各版本系统用户可依次点击对应的平台下载：x86-64 版（AppImage 格式）ARM64 版（AppImage 格式）ARM64 版（deb 格式）x86-64 版（deb 格式）x86-64 版（rpm 格式）ARM64 版（rpm 格式）

腾讯 QQ Linux 版于今年 3 月 29 日发布 3.1.1 正式版，该版本新增了支持跟随系统的夜间模式、截图能力、群应用、全局搜索等功能。QQ for Linux 3.1.1 版支持 x64 版本和 arm64 版本，适配龙芯 Loongarch64 架构

QQ for Linux 版采用全新架构，以 QQ NT 技术架构驱动，支持消息、小世界、QQ 空间板块等。

相关阅读：

腾讯 QQ Linux 版 3.1.1 正式版发布：已适配龙芯 Loongarch64 架构

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关键词：Linux腾讯QQlinux

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