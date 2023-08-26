用好“仰拍”，普通场景也能出大片

在拿起相机或手机时，你有没有尝试过一些有趣的拍摄角度呢？

仰拍就是一种非常有意思的拍摄角度，许多景色通过仰拍进行拍摄，会呈现出非常奇妙的景象：

1. 树木

公园、山区里密集的树木就非常适合仰拍，密密麻麻的树冠在高空中组成各种形状，自下向上垂直拍摄时，就能记录下很特别的景象；

如果某棵树木非常有特点，也可以贴近它的树干进行仰拍，将树干的细节纹理也纳入到画面中，这样也可以拍出很有趣的照片。

2. 花草

在面对路边的花草时，我们都习惯于俯拍或者用平行拍摄，其实这种相对比较娇小的植物通过仰拍也能得到很不错的效果：

花卉在仰拍的视角下可以得到不寻常的视觉效果，显得很奇妙也很有创意；

草丛在仰拍的视角下也变得很有趣，搭配天空或者是经过的人，就能得到“地面视角”。

3. 建筑

建筑是非常适合进行仰拍的，由于在仰拍视角下，物体会显得更加挺拔，并且还有夸张的透视效果，因此可以给建筑带来很震撼的视觉冲击力：

高大的建筑群尤其适合仰拍，当建筑比较密集时，寻找好角度让画面保持平衡，然后垂直向上拍摄，就能很好地展现建筑高大的特点，如果利用广角或者超广角镜头，画面边缘的强烈畸变还可以增强这一效果；

有些建筑的顶部会设计成镂空或者半透明状，这种建筑形态也非常适合仰拍，只要使用居中构图，垂直向上拍摄，就能得到一种极简的感觉；

而如果天空中刚好有飞机、鸟类、风筝等物体经过，或者天空中有比较好看的光线、云朵，照片就会显得很有意境；

一些建筑的玻璃幕墙反射性很好，当光线比较合适时，我们贴近建筑进行仰拍，就能得到很有趣的反射效果，甚至建筑可以呈现出与天空“融为一体”的感觉；

如果建筑本身没有反射性，我们同样可以贴近进行仰拍，在拍摄时可以选择建筑边缘的棱线或者是比较狭窄的区域，它们一方面可以起到引导线效果，另一方面可以增强视觉冲击力，这样拍出的建筑同样很震撼。

4. 运动

许多运动场景也适合使用仰拍的角度进行拍摄，搭配广角镜头，仰拍可以让运动者的动作变得更为舒展、夸张，有更强的运动表现性；

而在一些有趣的运动场合，仰拍还可以让画面更有意义，如足球、篮球等群体项目比赛前，运动员会围成一个圈互相鼓励，这时在圈内进行仰拍，就能得到一张既有趣又有纪念意义的合照。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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