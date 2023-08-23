视觉中国回应“摄影师本人照片侵权”争议事件：考虑终止版权保护委托代理业务

IT之家 8 月 23 日消息，近日摄影师戴建峰发文称其使用自己的作品被视觉中国告知侵权一事，引发各界广泛关注，IT之家也持续保持跟进。

根据新华财经的最新消息，视觉中国相关负责人接受采访时表示，涉事图片不是摄影师本人使用的，而是他名下的一家公司使用，这是两个完全不同的权利主体，能否这样做要看他和 Stocktrek 的约定。

报道还称，考虑到目前的市场环境，视觉中国未来将在业务上做出一定调整，比如终止版权保护委托代理业务，即本次版权争议事件所涉及到的业务。

IT之家附事件背景：

8 月 15 日 15:44，中国探险协会会员、首批签约摄影师戴建峰（微博名：Jeff 的星空之旅）发文讲述自己遭遇视觉中国“离谱”索赔：

视觉中国通知戴建峰，说他的公众号侵权使用了 173 照片，需赔偿视觉中国 8 万余元。

戴建峰发现，视觉中国发来的所谓侵权作品，共计 173 张照片，全部为戴建峰本人的摄影作品。而戴建峰从未与视觉中国合作 —— 没与视觉中国签约，没向视觉中国授权、没上传过视觉中国图库，如今竟被视觉中国荒唐地索赔损失。

于是，戴建峰公开 @视觉中国，要求给出合理解释。并质问视觉中国，从哪里非法获得这些照片进行非法销售？获得了多少非法收益？又拿这些照片，去起诉了多少公司，获得了多少非法收益？

8 月 15 日 20:55，在舆论发酵、遭到集体声讨后，视觉中国在官方微博上发出一份声明：

“关于微博上出现的我司与摄影师 @Jeff 的星空之旅 之间的版权图片问题，我司高度重视，第一时间了解情况并已经和当事人取得了联系。”

“经初步核实，涉事图片系该摄影师授权图片库 Stocktrek Images 进行销售，Stocktrek Images 又将相关图片授权给 Getty Images 销售。视觉中国作为 Getty Images 在中国大陆地区的独家合作伙伴，拥有对包括涉事相关图片在内的完整的销售权利，涉事图片的销售授权链条清晰完整。”

“我们会继续与摄影师保持沟通，妥善处理相关误解。”

8 月 16 日 9:40，戴建峰回应视觉中国的声明，继续声讨其侵权行为：

“我不接受你们的观点。我已与 Stocktrek 进行核实，Stocktrek 明确告知我： @视觉中国 无权销售我的作品，也没有我作品的任何版权。Getty 也无权将我的作品再次转授。这里没有误会，到现在，你们依然在网上非法销售我的作品，向我与他人谎称你们拥有作品的著作权并索赔。请立即停止你们的侵权行为！！！”

同日，华龙网记者致电 Stocktrek 公司。该公司表示：

一小时前 @视觉中国 代表已致电该公司，公司也明确通知，需要从视觉中国网站上删除戴建峰的相关作品。对于下一步的计划，该工作人员告诉记者，Getty 平台也将与视觉中国联系下架戴建峰的作品。

随后，视觉中国下架相关图片。

8 月 18 日 12:12，戴建峰在微博发文，称收到死亡威胁，但表示将继续维护自己的正当权益：

“刚收到了一个私信，威胁我，若不给视觉中国道歉，将杀我全家。现我已报警！我必定通过法律途径，依法维护我的正当权益！！！”

视觉中国则在戴建峰发文后迅速追评：

我们支持 @Jeff 的星空之旅报警，反对任何人利用网络进行人身威胁，不支持任何非理性的言语以及行动。

8 月 18 日 15:22，中国探险协会官方公众号发布声明称：支持会员、签约摄影师戴建峰依法向视觉中国维权。同时，中国探险协会还将联合戴建峰所在的民主党派，向中宣部、国家版权局等中央和国务院的相关主管部门反映情况，提请关注。

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