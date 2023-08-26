马斯克直播演示特斯拉 FSD V12 测试版，大秀“端到端”技术

IT之家 8 月 26 日消息，在 10 天之前的 8 月 16 日，IT之家曾报道了马斯克官宣“下周开直播展示特斯拉 FSD V12”的消息。今天，马斯克如期在 X 平台（原推特）上开播，这一备受期待和关注的新版本 FSD 得以“首发亮相”。

马斯克在直播中驾驶的是基于 HW3 硬件的 Model S 车型，同时表示 HW 4 硬件目前暂时不受支持。由于采用了“视觉输入、控制输出”（输入视觉等传感器信号，输出转向、刹车、加减速等控制信号）系统，马斯克称“二者数据不完全兼容”，仍需专门针对 HW 4 硬件进行重新培训。

此外，马斯克为了使大家知道这不是一条“预先计划好的路线”，因此在测试过程中会随机在地图上标记路径点，展示“端到端”（简单来说，从起步到终点均有系统接管，更侧重于算法）的自动驾驶。直播过程中，马斯克评论称，“没有任何一行代码告诉它需要如何转弯、如何处理施工障碍物和环岛，仅仅向 AI 展示了一大堆视频训练数据，它就学会了如何驾驶”。

马斯克还强调说，“驾驶汽车实际上甚至不需要导航 / 地图数据。在停车场导航就是一个很好的例子，在没有地图数据的情况下，一辆汽车可以漫游直到找到一个停车场，或者了解购物中心的入口 / 出口在哪里，然后去送你或接你。”此外，他还演示了将车停在一个前方带有水沟的路边停车位，仪表盘信息显示车辆可以检测到水沟。

IT之家附马斯克直播全过程，视频来源：微博博主 @德卤爱开车

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