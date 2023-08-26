推迟至 24.10，Ubuntu 23.10/24.04 LTS 放弃默认使用 snap 版 CUPS 打印堆栈

IT之家 8 月 26 日消息，Canonical 的开发者、OpenPrinting 的项目负责人 Till Kamppeter 今年 5 月表示，计划在 Ubuntu 23.10（Mantic Minotaur）上默认使用 Snap 版本的 CUPS 打印堆栈。

不过经过数月的测试，官方放弃了这项决定。Ubuntu 23.10（Mantic Minotaur）和 Ubuntu 24.04 LTS 发行版默认还是会使用基于 DEB 的打印堆栈。

团队已经推迟了生效日期，计划在 Ubuntu 24.10 版本中默认切换到 snap 版本 CUPS 打印堆栈上。

Ubuntu 23.10 开发者版本已经添加了 snap 版本 CUPS 打印堆栈，只是在测试过程中发现了诸多问题，IT之家在此简单罗列如下：

snap 版本 CUPS 打印堆栈尚未完全准备好嵌入到桌面发行版中

snap 版本 CUPS 打印堆栈在某些风味版本中无法正常工作

GNOME Control Center 需要调整 UI 适应 snap 版本 CUPS 打印堆栈

D-Bus 会话需要改善支持

Snap 是 Canoncial 公司提出的新一代 linux 包管理工具，致力于将所有 linux 发行版上的包格式统一，做到“一次打包，到处使用”。

目前 Snap 已经可以在包括 Ubuntu、Fedora、Mint 等多个 Linux 发行版上使用。Snap 应用以沙箱的方式运行，系统通过一些机制限制应用访问资源的权限来实现其安全特性。

Snap 相较于传统的 deb 格式有以下优势：

依赖性管理 ：Snap 包内置了所有的运行时和依赖库，因此可以在任何版本的 Ubuntu 发行版上运行，而不需要考虑依赖性问题。

版本控制 ：Snap 格式允许开发者将不同版本的软件打包成不同的 Snap 包，这使得用户可以同时安装不同版本的软件，而不会互相干扰。这对于开发者来说也非常有用，因为他们可以在不同的 Snap 包中测试不同版本的软件。

安全性： Snap 格式提供了一种沙箱机制，可以限制软件对系统的访问权限，从而提高系统的安全性。这种机制使得用户可以更加安全地安装和使用软件，而不必担心软件会危及到系统的安全。

易于维护：Snap 格式允许开发者将软件自动更新到最新版本，这使得用户可以更加轻松地保持软件的最新状态。

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