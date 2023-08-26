AI 初创公司 Hugging Face 融资 2.35 亿美元，谷歌、亚马逊、英伟达等投资

IT之家 8 月 26 日消息，据外媒 businesstimes 报道，总部位于纽约的人工智能初创公司 Hugging Face 已进行了一轮 2.35 亿美元（IT之家备注：当前约 17.13 亿元人民币）的融资，估值为 45 亿美元（当前约 328.05 亿元人民币）。

IT之家注意到，投资者包括谷歌、亚马逊、英伟达、Salesforce、AMD、英特尔、IBM 和高通。Hugging Face 首席执行官克莱门特・德兰格（Clement Delangue）表示，这些资金将主要用于招聘人才，以在人工智能领域保持竞争力。目前员工人数为 170 人。

Hugging Face 此前发布了 Llama 大语言模型，可供绝大多数公司免费使用。AI 开发人员可以在其中共享代码、模型、数据集，其中的开发工具让开源 AI 模型更简单地运行。

德兰格表示，大公司投资的原因之一是：他们的员工正在积极使用该平台。他预测，未来几年使用 AI 模型的软件开发人员数量将会增加。“也许五年后，你将拥有大约 1 亿 AI 构建者。如果他们所有人都整天、每天都使用 Hugging Face，我们显然会处于有利位置。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。